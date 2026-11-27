Пассажирам предлагают не только насладиться праздничной атмосферой в поезде, но и посетить сам Даугавпилс. Знакомство с городом можно начать с украшенной к праздникам пешеходной улицы Ригас, которая ведет от железнодорожного вокзала к площади Виенибас и главной городской рождественской елке.