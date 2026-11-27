Рождественское настроение без доплаты: Vivi приглашает в праздничные поезда
В этом праздничном сезоне Vivi совместно с тремя латвийскими самоуправлениями запускает рождественские поезда. Вплоть до января на всех железнодорожных маршрутах будут курсировать три тематических состава, украшенных к зимним праздникам.
Первый праздничный поезд, оформленный в сотрудничестве с Юрмальским самоуправлением, уже отправился в путь. Украшенный в рождественской тематике состав курсирует по всем маршрутам электропоездов Vivi, создавая праздничную атмосферу во время поездок.
В последнюю пятницу ноября на маршруты выйдет праздничный поезд, оформленный самоуправлением Огрского края. Он также будет курсировать по всем маршрутам электропоездов Vivi. В его вагоне можно будет увидеть декоративные элементы, вдохновленные праздничными световыми инсталляциями, установленными в Огре.
Кроме того, на отдельных рейсах в направлении Огре пассажиров будет радовать музыкальный поезд, в котором выступят музыканты группы Sunny Groove Dixie в образах рождественских гномов.
Первый музыкальный рейс состоится 29 ноября в 15:09 по маршруту Рига - Лиелварде, а второй - 20 декабря в 15:09 по тому же маршруту. В этот день в Огре пройдет большая рождественская ярмарка.
В начале декабря праздничная атмосфера появится и в одном из дизельных поездов Vivi. В сотрудничестве с Даугавпилсским самоуправлением его оформят по мотивам сказки "Снежная королева", которая в этом году стала главной темой рождественского убранства города.
Пассажирам предлагают не только насладиться праздничной атмосферой в поезде, но и посетить сам Даугавпилс. Знакомство с городом можно начать с украшенной к праздникам пешеходной улицы Ригас, которая ведет от железнодорожного вокзала к площади Виенибас и главной городской рождественской елке.
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Маршруты и время курсирования праздничных поездов будут периодически публиковаться в социальных сетях Vivi и соответствующих самоуправлений.
Для поездки в празднично оформленных вагонах отдельный билет не требуется. Билеты можно приобрести в обычном порядке на сайте www.vivi.lv, в мобильном приложении Vivi Latvija, в билетных кассах или непосредственно в поезде у кондуктора.