За последние семь лет выросла и доля Лиепаи в общем объеме промышленного производства и продаж в Латвии. В 2020 году на Лиепаю приходилось по 4,4% общелатвийского объема как производства, так и продаж промышленной продукции. За первые девять месяцев этого года доля города в объеме производства достигла 5,5%, а в объеме продаж – 5,6%.