В портовом латвийском городе зафиксирован неожиданно резкий рост промышленности
За первые девять месяцев 2026 года предприятия обрабатывающей промышленности Лиепаи выпустили продукции на 480,1 млн евро. Это на 16%, или на 66,3 млн евро, больше, чем за тот же период прошлого года.
По данным Центральной администрации Лиепаи, за девять месяцев этого года объем продаж промышленной продукции Лиепаи достиг 499,2 млн евро. Это на 17%, или на 72,5 млн евро, больше, чем годом ранее. Почти весь прирост продаж обеспечил экспорт, на который пришлось 78% общей стоимости проданной продукции.
На экспорт предприятия продали товаров на 389,9 млн евро – на 71,6 млн евро, или на 22,5%, больше, чем за тот же период прошлого года. На внутреннем рынке продажи составили 109,3 млн евро, что на 0,8% больше, чем годом ранее.
По имеющимся данным, среди городов государственного значения Латвии, за исключением Риги, Лиепая сохраняет первое место как по объему производства, так и по объему продаж продукции обрабатывающей промышленности. Оба показателя в Лиепае росли значительно быстрее, чем в среднем по стране. По темпам роста производства и продаж Лиепая заняла второе место среди городов государственного значения, по которым доступны данные.
В третьем квартале этого года объемы производства и продаж продукции обрабатывающей промышленности Лиепаи достигли самых высоких квартальных показателей за последние два года. По сравнению со вторым кварталом выпуск продукции увеличился на 4,2%, а продажи – на 4,3%. Рост от квартала к кварталу на протяжении всех трех кварталов свидетельствует об устойчивом развитии промышленности города.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Лиепаи по итогам девяти месяцев стал самым высоким за аналогичный период за последние семь лет. По сравнению с первыми девятью месяцами 2020 года выпуск продукции в денежном выражении вырос на 88,1%. При оценке долгосрочного роста следует учитывать и влияние инфляции.
Читайте продолжение после рекламы
За последние семь лет выросла и доля Лиепаи в общем объеме промышленного производства и продаж в Латвии. В 2020 году на Лиепаю приходилось по 4,4% общелатвийского объема как производства, так и продаж промышленной продукции. За первые девять месяцев этого года доля города в объеме производства достигла 5,5%, а в объеме продаж – 5,6%.