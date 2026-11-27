В следующем году изменятся сроки доставки подписных печатных изданий в Риге, Елгаве и Марупе, а также тарифы на их доставку. Стоимость доставки одного экземпляра увеличится на 6% - с 0,84 до 0,89 евро, а тариф за килограмм вырастет на 2% - с 1,22 до 1,24 евро.