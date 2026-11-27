Latvijas Pasts повышает цены: утверждены новые тарифы на 2027 год
Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила представленные Latvijas Pasts тарифы на универсальные почтовые услуги, которые вступят в силу с 1 января 2027 года. Стоимость наиболее востребованной услуги - отправки обычного письма весом до 20 граммов по Латвии - увеличится на 4%.
Какие почтовые услуги подорожают?
В целом тарифы на пересылку внутренней письменной корреспонденции вырастут в среднем на 12%. Стоимость отправки обычного письма весом до 20 граммов по территории Латвии увеличится на 4% и составит 2,45 евро.
При этом развитие новых международных логистических маршрутов и сотрудничество с зарубежными партнерами позволили снизить расходы на доставку международных отправлений. В результате в 2027 году тарифы на универсальные международные почтовые услуги будут на 2% ниже, чем в 2026 году.
Также пересмотрена скидка на застрахованные и заказные отправления, оформленные через цифровые платформы самообслуживания manspasts.lv (для бизнес-клиентов) и mans.pasts.lv (для частных лиц). В 2027 году она составит 0,94 евро без учета налога на добавленную стоимость.
Изменения коснутся и доставки прессы
В следующем году изменятся сроки доставки подписных печатных изданий в Риге, Елгаве и Марупе, а также тарифы на их доставку. Стоимость доставки одного экземпляра увеличится на 6% - с 0,84 до 0,89 евро, а тариф за килограмм вырастет на 2% - с 1,22 до 1,24 евро.
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Поскольку распределение расходов на доставку подписной прессы между издателями и государственным бюджетом регулируется отдельными правилами Кабинета министров, итоговые расходы издательств будут зависеть от возможных изменений в этом регулировании.
Почему растут тарифы?
Почтовая отрасль во всем мире, в том числе в Латвии, сталкивается с постоянным сокращением объемов традиционных почтовых отправлений. По сравнению с 2024 годом в 2025 году количество отправленных писем уменьшилось на 10,6%, а объем доставленных подписных печатных изданий - на 12,3%.
С сокращением количества писем и печатных изданий растет себестоимость доставки каждого отправления. При этом универсальные почтовые услуги должны предоставляться всем жителям Латвии по единому тарифу независимо от места проживания и количества доставляемых отправлений.
Тарифы рассчитываются по утвержденной регулятором методике, учитывающей стоимость предоставления услуг и спрос на них. При расчете новых тарифов также учтена экономия, связанная с изменением требований к качеству почтовых услуг в 2027 году, направленным на более эффективное использование почтовой инфраструктуры.
Новые тарифы вступят в силу 1 января 2027 года.