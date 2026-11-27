В Литве доля предприятий, планирующих значительно повысить цены, примерно вдвое ниже, чем в Латвии (14%), а в Эстонии – почти втрое ниже (11%). Умеренно повысить цены планируют почти половина предприятий в каждой из соседних стран (по 45%), а в Латвии – чуть меньше трети (31%).