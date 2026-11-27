Плохие новости для населения: большинство латвийских предприятий планируют повышение цен
Из-за роста затрат на сырье и энергию 61% латвийских предприятий планируют в ближайшие шесть месяцев повысить цены, причем 30% намерены повысить их значительно. Об этом свидетельствует опрос предпринимателей стран Балтии, проведенный банком Citadele.
В Литве доля предприятий, планирующих значительно повысить цены, примерно вдвое ниже, чем в Латвии (14%), а в Эстонии – почти втрое ниже (11%). Умеренно повысить цены планируют почти половина предприятий в каждой из соседних стран (по 45%), а в Латвии – чуть меньше трети (31%).
В ближайшие полгода повысить цены планируют 68% строительных предприятий, 57% предприятий в сфере торговли и ремонта транспортных средств и 53% предприятий обрабатывающей промышленности.
Латвийские предприниматели осторожнее других в странах Балтии оценивают перспективы роста оборота. В ближайшие 12 месяцев его увеличения ожидают лишь около четверти предприятий Латвии (26%). В Эстонии этот показатель составляет 28%, а в Литве – 38%.
В Латгалии рост оборота прогнозируют лишь 15% предприятий, а каждое третье ожидает его снижения. Оптимистичнее всего настроены предприниматели Видземе, где роста оборота ожидают 38% предприятий.
По доле предприятий, планирующих значительно повысить цены, выделяется Земгале. В ближайшие полгода на такой шаг намерены пойти почти четыре из десяти предприятий региона (39%). В Риге значительно повысить цены планируют 27% предприятий.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что цены на топливо в Латвии приближаются к уровню, при котором многие автоводители принимают радикальное решение.