Что происходит с ценами на квартиры в Латвии: где жилье стоит почти как в Риге, а где вдвое дешевле?
В крупнейших городах регионов Латвии за двухкомнатные квартиры в серийных домах просят от 590 евро/м² в Даугавпилсе до 1290 евро/м² в Валмиере. Аренда такой квартиры обходится в сумму от 210 евро в месяц в Даугавпилсе до 360 евро в Юрмале и Огре. Об этом сообщает Latio.
Цены продажи
Среди региональных городов самые высокие цены на двухкомнатные квартиры в серийных домах — в Валмиере и Юрмале, где за квадратный метр просят более 1250 евро. В Огре, Цесисе и Елгаве цены составляют около 1000 евро/м², а в Лиепае и Кулдиге они немного ниже. В Бауске, Вентспилсе и Резекне за квадратный метр просят в среднем 750–785 евро. Самые доступные квартиры — в Екабпилсе и Даугавпилсе.
Для сравнения, в Риге средняя цена предложения составляет 1350 евро/м². Это всего на 5% выше, чем в Валмиере, и в 2,3 раза выше, чем в Даугавпилсе.
Аренда и доходность
Арендная плата в региональных городах различается меньше, чем цены продажи квартир. Поэтому в некоторых городах вложения в недвижимость могут приносить более высокую валовую доходность, чем в столице. В Екабпилсе она достигает почти 10% годовых, в Даугавпилсе и Кулдиге — почти 9%, а в Риге составляет около 7%. Самая низкая доходность — в Валмиере, около 5% годовых. Причина — сравнительно высокие цены продажи при умеренной арендной плате.
Валовая доходность рассчитана как отношение годовой арендной платы к стоимости квартиры площадью 48 м². Для расчета использованы цены предложения. Налоги, расходы на содержание и периоды, когда квартира пустует, не учитывались.
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Цены сделок обычно на 5–15% ниже заявленных, но покупатели все чаще предлагают больше
"Цена в объявлении — это сумма, которую продавец хочет получить. В зависимости от местоположения квартиры фактическая цена продажи обычно на 5–15% ниже заявленной. Однако все чаще мы видим и обратную ситуацию, когда покупатели перебивают предложения друг друга. Если продавец ошибся и назначил цену ниже рыночной, за хорошей квартирой выстраивается очередь, и она достается тому, кто заплатит больше", — говорит аналитик рынка недвижимости компании Latio Ксения Иевлева.
Разница между ценами в объявлениях и суммами сделок заметна и в столице. В рижских микрорайонах двухкомнатные квартиры в серийных домах продаются в среднем примерно за 1200 евро/м². При этом в отдельных случаях, например в Плявниеки, за квадратный метр в объявлениях просят до 1600 евро. Такие цены указывают за квартиры в очень хорошем техническом состоянии, расположенные в местах, пользующихся спросом.