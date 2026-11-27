"Цена в объявлении — это сумма, которую продавец хочет получить. В зависимости от местоположения квартиры фактическая цена продажи обычно на 5–15% ниже заявленной. Однако все чаще мы видим и обратную ситуацию, когда покупатели перебивают предложения друг друга. Если продавец ошибся и назначил цену ниже рыночной, за хорошей квартирой выстраивается очередь, и она достается тому, кто заплатит больше", — говорит аналитик рынка недвижимости компании Latio Ксения Иевлева.