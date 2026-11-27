В Латвии началась метеорологическая зима, но надолго ли задержатся морозы?
В ближайшие дни температура воздуха в Латвии преимущественно будет держаться ниже нуля, существенных осадков не ожидается, при этом часто будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 26 ноября среднесуточная температура воздуха в целом по стране опустилась ниже нуля. Этот день стал началом метеорологической зимы в Латвии. Часть территории страны покрыта тонким слоем снега, толщина которого на станциях наблюдения не превышает одного сантиметра.
В ближайшие ночи температура воздуха будет опускаться до -2…-9 градусов, а в выходные днем ожидается от 0 до -4 градусов. На следующей неделе на побережье, а временами и на более обширной территории страны температура воздуха поднимется выше нуля. Осадков, скорее всего, будет мало. Преобладать будет слабый и умеренно сильный южный и юго-западный ветер.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в первые две недели декабря средняя температура воздуха в Латвии ожидается немного ниже нормы, а количество осадков будет меньше обычного. Во второй половине декабря возможна более теплая погода с большим количеством осадков.