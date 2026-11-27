В ближайшие ночи температура воздуха будет опускаться до -2…-9 градусов, а в выходные днем ожидается от 0 до -4 градусов. На следующей неделе на побережье, а временами и на более обширной территории страны температура воздуха поднимется выше нуля. Осадков, скорее всего, будет мало. Преобладать будет слабый и умеренно сильный южный и юго-западный ветер.