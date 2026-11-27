Ночью в воздушное пространство Латвии вторгся дрон
Национальные вооруженные силы (НВС) сообщают, что в ночь на 27 ноября в Лудзенском крае была зафиксирована угроза воздушному пространству, а в Балвском крае - возможная угроза воздушному пространству. В настоящее время оба предупреждения отменены.
Национальные вооруженные силы зафиксировали перемещение беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от государственной границы Латвии. На короткое время беспилотник оказался на территории Латвии. В 02:30 в Лудзенском крае была объявлена угроза воздушному пространству и активировано предупреждение оранжевого уровня.
В ответ на выявленную угрозу были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а также дрон-перехватчик Национальных вооруженных сил, который после полета вернулся к месту запуска. Подразделения противовоздушной обороны находились в готовности незамедлительно отреагировать на угрозу.
В 02:55 угроза воздушному пространству в Лудзенском крае миновала, и предупреждение оранжевого уровня было отменено. Одновременно в Балвском крае было активировано предупреждение желтого уровня о возможной угрозе воздушному пространству. Примерно в 03:30 угроза миновала, и предупреждение было отменено.
Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство Латвии, чтобы своевременно выявлять потенциальные угрозы и незамедлительно на них реагировать. НВС усилили противовоздушную оборону у восточной границы Латвии, направив туда дополнительные подразделения.
Пока продолжается российская агрессия в Украине, не исключено повторение подобных случаев, когда иностранные беспилотные летательные аппараты приближаются к воздушному пространству Латвии или вторгаются в него.
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