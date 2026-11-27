В ответ на выявленную угрозу были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а также дрон-перехватчик Национальных вооруженных сил, который после полета вернулся к месту запуска. Подразделения противовоздушной обороны находились в готовности незамедлительно отреагировать на угрозу.