Европа официально признала, что Латвия поступает правильно, не пуская к себе мигрантов
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о возвращении мигрантов в Беларусь имеет большое значение для Латвии. Об этом заявила в интервью агентству LETA председатель Конституционного суда Ирена Куцина.
По ее словам, ЕСПЧ впервые рассмотрел ситуацию инструментализации миграции, когда мигрантов используют для политического давления на другое государство с целью его дестабилизации,
Куцина подчеркнула, что суд также определил, для кого при возвращении мигрантов за границу в таких обстоятельствах следует делать исключение. В этом деле речь шла о малолетних детях и сопровождавших их ближайших членах семьи, чье присутствие необходимо для защиты детей. В отношении этих лиц суд установил нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
По словам Куцины, суд признал, что в таких обстоятельствах возвращение людей за границу само по себе не противоречит Конвенции. Этот вывод относится к подавляющему большинству подобных случаев.
«Важно, что суд впервые вынес решение по делу об инструментализации миграции и признал, что сложившуюся судебную практику по вопросам миграции нельзя автоматически применять к этой новой реальности», — подчеркнула Куцина.
Она отметила, что тем самым суд в принципе признал допустимой практику возвращения людей за границу, которую Латвия применяет в таких обстоятельствах. При этом необходимо обеспечить защиту особо уязвимых лиц, а также тех, у кого есть основания говорить о реальной угрозе жизни и личной неприкосновенности.
Куцина назвала решение реалистичным и разумным. По ее мнению, несмотря на установленные нарушения в отношении детей и сопровождавших их членов семьи, это решение можно считать значительным успехом для Латвии.
«Наша политика и практика защиты государственной границы в условиях инструментализации миграции в принципе получили одобрение», — отметила Куцина.
24 ноября ЕСПЧ вынес решение по делу «H.M.M. и другие против Латвии». Суд рассматривал, соответствовали ли действия Латвии Конвенции о защите прав человека и основных свобод. С жалобами обратились 26 граждан Ирака, которых латвийские пограничники неоднократно возвращали в Беларусь после того, как те незаконно пересекали границу Латвии в 2021 и 2022 годах.
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Заявители утверждали, что им не дали возможности подать заявления о предоставлении убежища и не обеспечили самого необходимого, в том числе доступа к воде, крову и медицинской помощи.
Суд установил нарушения прав человека в связи с возвращением в Беларусь пятерых детей и сопровождавших их членов семьи, условиями пребывания мигрантов в приграничной зоне и задержанием четверых детей.
Вместе с тем ЕСПЧ не установил нарушений в связи с возвращением и задержанием взрослых мигрантов, а также в связи с предполагаемым применением насилия к мигрантам со стороны латвийских должностных лиц.
Суд присудил заявителям компенсацию в размере 112 500 евро.