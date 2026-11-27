Куцина подчеркнула, что суд также определил, для кого при возвращении мигрантов за границу в таких обстоятельствах следует делать исключение. В этом деле речь шла о малолетних детях и сопровождавших их ближайших членах семьи, чье присутствие необходимо для защиты детей. В отношении этих лиц суд установил нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод.