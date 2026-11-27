В последний рабочий день недели в Латвии обойдется без осадков.
В Латвии
Сегодня 09:04
Латвию ждет ясный и прохладный день
В пятницу жителей Латвии порадует солнечная погода, однако тепло ждать не стоит. Водителям следует быть осторожными - местами дороги будут скользкими.
В пятницу на большей части территории Латвии будет преимущественно солнечно, однако в восточных районах страны в течение дня небо постепенно затянут облака. На отдельных участках дороги будут скользкими. Сохранится слабый ветер, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.
В Риге днем будет светить солнце, осадков не ожидается. Ветер останется слабым, воздух прогреется до +1…+3 градусов.