Не все смогут лечиться бесплатно? Что задумал новый министр здравоохранения Латвии
Правительство обязалось ввести обязательное медицинское страхование, однако пока не решило, как его финансировать. Об этом заявил министр здравоохранения Нормунд Станевич, представляющий «Объединенный список» (AS).
После утверждения в должности Станевич неоднократно подчеркивал, что введение обязательного медицинского страхования входит в число приоритетов как для него лично, так и для всего правительства.
«Моя первая задача — вместе с экспертами разработать модель, сравнить варианты финансирования и рассчитать, какими будут последствия каждого из них», — заявил министр.
По его словам, только после этого предложения вынесут на обсуждение политиков и общественности. Тогда же станет ясно, как новая система отразится на расходах жителей и работодателей.
В интервью TV3 Станевич также рассказал о планах ввести обязательное медицинское страхование. По его замыслу, это должно помочь снизить расходы пациентов, которым сейчас приходится много платить за лечение из своего кармана. По словам министра, страхование обеспечит наиболее уязвимым жителям базовую медицинскую помощь, а пациентам, которые не платят налоги в Латвии, придется доплачивать за медицинские услуги. Кроме того, планируется «объединить лечение и уход в единый маршрут пациента».
На базе Национальной службы здравоохранения планируется создать фонд, который будет отвечать и за медицинскую помощь, и за уход. Для пациента это означает единый маршрут от приема у семейного врача до лечения в больнице и реабилитации. Новый фонд может изменить и сам принцип финансирования здравоохранения, чтобы деньги следовали за пациентом.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что пациентам в Латвии, возможно, придется привыкать к тому, что лечить их будут не обязательно в ближайшей к дому больнице. Новый министр здравоохранения считает, что больницы нужно загружать рациональнее, а систему скорой помощи - серьезно пересмотреть.