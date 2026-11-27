В интервью TV3 Станевич также рассказал о планах ввести обязательное медицинское страхование. По его замыслу, это должно помочь снизить расходы пациентов, которым сейчас приходится много платить за лечение из своего кармана. По словам министра, страхование обеспечит наиболее уязвимым жителям базовую медицинскую помощь, а пациентам, которые не платят налоги в Латвии, придется доплачивать за медицинские услуги. Кроме того, планируется «объединить лечение и уход в единый маршрут пациента».