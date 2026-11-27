"У нас есть такая проблема на рынке труда: рабочие места находятся здесь, а люди живут там. Распределение населения до сих пор не приспособилось к экономической реальности. Или, возможно, предприятия еще не в достаточном количестве пришли туда, где живут люди, которые могли бы работать", - объяснил Страутиньш.