Рабочие места есть, а работников нет? Где Латвия теряет 40 тысяч потенциальных сотрудников
В Латвии почти 900 тысяч работающих, а безработица опустилась до исторически низкого уровня. Но экономика могла бы получить еще 30-40 тысяч работников. Почему же люди, готовые трудиться, не всегда могут найти работу рядом с домом?
Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш считает, что латвийский рынок труда еще не исчерпал свой потенциал. Если бы уровень занятости в стране удалось приблизить к показателям Эстонии, дополнительно трудоустроить можно было бы примерно 30-40 тысяч человек. Однако для этого недостаточно просто призывать людей активнее выходить на работу.
В эфире программы "Ziņu TOP" на TV24 экономист напомнил, что после мирового финансового кризиса занятость в Латвии постепенно восстанавливалась. Особенно заметный рост произошел в последующие годы, а примерно с 2012-2013 годов количество работающих оставалось относительно стабильным, несмотря на продолжающееся сокращение населения. Это закономерно привело к снижению безработицы. Сейчас зарегистрированный уровень безработицы в Латвии составляет около 3,9%, а в Риге - примерно 3,6%.
"Раньше трудно было бы представить себе такие цифры. Зарегистрированная безработица на уровне 3,9% - теперь это реальность. В Риге - 3,6%", - отметил Страутиньш.
Но почему при таких показателях страна все еще может привлечь к работе десятки тысяч дополнительных сотрудников?
По мнению экономиста, одна из главных причин - крайне неравномерное распределение рабочих мест по территории Латвии. В среднем на 100 жителей трудоспособного возраста приходится около 50 рабочих мест. В Риге этот показатель достигает 70, в региональных городах составляет примерно 60, а в некоторых сельских территориях - всего 30-35.
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Именно эта разница во многом объясняет, почему потенциальные работники не всегда могут найти подходящую работу. Предприятия развиваются не обязательно там, где живут люди, готовые трудиться, а переезд или ежедневные поездки на большие расстояния подходят далеко не всем.
Во время интервью ведущая напомнила о предложениях активнее привлекать к работе молодежь, матерей с маленькими детьми и пожилых людей. В частности, обсуждается возможность разрешить матерям одновременно получать пособие по уходу за ребенком и работать на неполную ставку, а для пожилых сотрудников создавать более подходящие условия.
Страутиньш согласился, что такие меры могут увеличить число работающих. В частности, значительный потенциал он видит среди людей старше 55 лет. "Если люди будут работать дольше, количество работающих можно увеличить. Если посмотреть на предыдущие годы, то занятость в возрастных группах старше 55 лет очень, очень сильно выросла. Это был огромный прирост. Вероятно, этот рост продолжится", - считает экономист.
Однако, по его словам, проблема не ограничивается возрастом или желанием людей работать. Не менее важны мобильность населения и доступность жилья. Сейчас в Латвии сохраняется ситуация, когда рабочие места находятся в одном месте, а люди живут в другом.
"У нас есть такая проблема на рынке труда: рабочие места находятся здесь, а люди живут там. Распределение населения до сих пор не приспособилось к экономической реальности. Или, возможно, предприятия еще не в достаточном количестве пришли туда, где живут люди, которые могли бы работать", - объяснил Страутиньш.
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Одним из решений он считает развитие промышленности за пределами крупнейших городов. Если новые предприятия и рабочие места будут появляться непосредственно в регионах, больше людей смогут трудоустроиться, не переезжая и не отправляясь каждый день в Ригу, Валмиеру или Лиепаю.
Экономист также обратил внимание на необходимость развития жилищного строительства, которое могло бы облегчить переезд работников ближе к местам, где есть работа.