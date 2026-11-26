Необходимость такой проверки в министерстве объясняют изменениями, которые в последние годы произошли в управлении государственной наукой и высшим образованием. IZM указывает на отсутствие комплексной оценки модели деятельности Академии наук, в том числе в вопросах ее финансирования из государственного бюджета и сотрудничества с научными учреждениями.