Ивар Калвиньш сохранил пост президента Академии наук Латвии
Скандал вокруг рекомендации предоставить гражданство Индии ученой Дивье Вишванат поставил под угрозу должность президента Академии наук Латвии Ивара Калвиньша. Однако на тайном голосовании сторонников его отставки оказалось недостаточно.
Президент Академии наук Латвии (LZA) Ивар Калвиньш сохранил свою должность. За отзыв Калвиньша с должности президента проголосовали 110 участников собрания, против - 61. Еще 11 бюллетеней признали недействительными. Для принятия решения требовалось не менее двух третей голосов.
Калвиньш возглавляет Академию наук с 2020 года. В конце 2024 года его переизбрали на второй четырехлетний срок, который должен завершиться в 2028 году.
Устав LZA предусматривает, что срок полномочий должностных лиц академии составляет четыре года. Избирать одного и того же человека на соответствующую должность можно не более двух раз подряд.
Скандал вокруг гражданства гражданки Индии
В конце октября Калвиньш распространил открытое письмо к общественности и СМИ, в котором сообщил, что рассматривает возможность покинуть пост. Причиной стала ситуация вокруг его рекомендации предоставить гражданство Латвии гражданке Индии Дивье Вишванат. Позднее он заявил, что обратился в Сенат Академии наук с просьбой отозвать его с должности президента.
15 октября Сейм принял закон о предоставлении Вишванат латвийского гражданства. Однако уже 22 октября парламент отменил свое предыдущее решение. В публичном пространстве появились сомнения относительно ее образования, научных публикаций и оснований для предоставления гражданства.
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Президиум Академии наук ранее заявил, что Калвиньш, рекомендовав предоставить Вишванат гражданство Латвии, действовал в пределах своих полномочий. По оценке руководства академии, рекомендательное письмо было подготовлено добросовестно и на основании информации, которую предоставили Калвиньшу.
Между тем Генеральная прокуратура начала проверку обстоятельств получения Вишванат латвийского гражданства. Прокуратура также намерена оценить "фактическую роль и систематическое участие" Академии наук в случаях предоставления гражданства. Проверка затронет и факторы, повлиявшие на решение о предоставлении латвийского гражданства мужу Дивьи Вишванат - Канану Вишванату.
Правительство намерено оценить работу Академии наук
Параллельно Министерство образования и науки (IZM) передало на согласование проект распоряжения о создании межведомственной комиссии. Ей предстоит оценить правовой статус Академии наук Латвии, ее функции и роль в государственной научной системе. Об этом свидетельствует информация на портале правовых актов.
В состав комиссии планируется включить представителей Министерства образования и науки, Министерства финансов, Государственной канцелярии, Академии наук, Латвийского совета по науке, вузов и научных учреждений, а также Латвийского объединения молодых ученых.
По итогам оценки комиссия должна подготовить предложения о дальнейшем развитии Академии наук и возможных улучшениях ее правового регулирования и модели работы. Отчет о проделанной работе необходимо представить правительству до 31 мая 2027 года.
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Необходимость такой проверки в министерстве объясняют изменениями, которые в последние годы произошли в управлении государственной наукой и высшим образованием. IZM указывает на отсутствие комплексной оценки модели деятельности Академии наук, в том числе в вопросах ее финансирования из государственного бюджета и сотрудничества с научными учреждениями.