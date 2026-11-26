Компания напоминает: перед тем как пересечь железнодорожные пути, необходимо остановиться, посмотреть в обе стороны и убедиться, что поезд не приближается. При этом важно помнить, что по соседним путям может двигаться еще один состав. Особое внимание LDz призывает уделять безопасности детей и подростков. Родителям рекомендуют регулярно обсуждать с детьми правила поведения рядом с железной дорогой и объяснять, к каким последствиям может привести даже, казалось бы, незначительная невнимательность. Опоздание на поезд может доставить неудобства, однако ни срочная встреча, ни урок в школе, ни другие повседневные дела не стоят человеческой жизни.