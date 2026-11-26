Школьник чудом не попал под поезд: Latvijas dzelzceļš опубликовало шокирующее видео
Один неосторожный шаг - и трагедии было бы не избежать. В Латвии школьник перебегал железнодорожные пути и в последний момент успел избежать столкновения с приближающимся поездом. Оказалось, это реальный случай.
Latvijas dzelzceļš (LDz) опубликовало в социальных сетях тревожное видео, на котором видно, как ребенок при переходе через железнодорожные пути в последний момент избегает столкновения с приближающимся поездом. Этот случай наглядно показывает, к каким трагическим последствиям может привести всего один необдуманный шаг рядом с железной дорогой.
На записи школьник пересекает пути и едва успевает избежать столкновения с поездом. На этот раз трагедии удалось избежать, однако ситуация вполне могла закончиться иначе.
В Latvijas dzelzceļš подтвердили, что на видео запечатлен реальный случай. Публикацией компания хочет привлечь внимание общества к опасности поспешных действий вблизи железной дороги. В частности, речь идет о ситуациях, когда люди торопятся, опасаясь опоздать на поезд.
"Боишься опоздать на поезд? Каким бы важным ни казалось успеть, ничто не стоит твоей жизни! Помни - поезд невозможно остановить мгновенно!" - подчеркивают в Latvijas dzelzceļš.
Компания напоминает: перед тем как пересечь железнодорожные пути, необходимо остановиться, посмотреть в обе стороны и убедиться, что поезд не приближается. При этом важно помнить, что по соседним путям может двигаться еще один состав. Особое внимание LDz призывает уделять безопасности детей и подростков. Родителям рекомендуют регулярно обсуждать с детьми правила поведения рядом с железной дорогой и объяснять, к каким последствиям может привести даже, казалось бы, незначительная невнимательность. Опоздание на поезд может доставить неудобства, однако ни срочная встреча, ни урок в школе, ни другие повседневные дела не стоят человеческой жизни.