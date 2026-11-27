На реализацию одного проекта, инициированного школьниками, будет выделяться до 20 000 евро. Проекты должны реализовываться в помещениях учебного заведения или на общедоступной территории, а их результаты должны быть доступны учащимся школы, а во внеучебное время – и более широкому кругу жителей.