У рижских школьников появится уникальная возможность самим улучшить свою жизнь
Со следующего года в инициативном бюджете Рижского самоуправления появится новая категория проектов – инициативы школьников. Ее цель – способствовать вовлечению учащихся в благоустройство школьной среды и прилегающей территории. Школьники смогут участвовать в разработке и обсуждении идей, а также в определении приоритетов.
На реализацию одного проекта, инициированного школьниками, будет выделяться до 20 000 евро. Проекты должны реализовываться в помещениях учебного заведения или на общедоступной территории, а их результаты должны быть доступны учащимся школы, а во внеучебное время – и более широкому кругу жителей.
Для стимулирования активности и участия школьников идеи проектов должны основываться на потребностях и предложениях самих учащихся. В их подготовке будут участвовать и учебные заведения, организуя творческие мастерские, консультации, голосования и другие мероприятия, связанные с разработкой проектов.
В каждой территориальной зоне к реализации будут отобраны два проекта школьников, набравшие наибольшее количество голосов. Для реализации проекта необходимо будет собрать не менее 200 голосов.
В настоящее время проекты инициативного бюджета делятся на три категории – инфраструктурные проекты, проекты благоустройства дворов и проекты социальных инноваций. Максимальное финансирование одного инфраструктурного проекта или проекта благоустройства двора составляет 250 000 евро, а проекта социальных инноваций – 50 000 евро.
Общее финансирование конкурса этого года составляет 2 850 000 евро. Голосование за 48 проектов завершится 30 ноября. Рижане еще могут проголосовать на портале geolatvija.lv.