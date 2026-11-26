Война в Сейме - "шлесеристы" против "суверенов"
Политический конфликт в Сейме обострился после обсуждения государственной гарантии для airBaltic. Партия "Латвия на первом месте" заявила, что отныне не поддержит ни одного предложения фракции "Суверенная власть/Объединение младолатышей".
Фракция партии "Латвия на первом месте" (LPV) в Сейме отныне не будет поддерживать ни одного предложения, внесенного фракцией "Суверенная власть/Объединение младолатышей" (SV/AJ), сообщили представители LPV. В партии объяснили свое решение тем, что депутаты SV/AJ якобы регулярно используют в парламентской работе "тактику клеветы, дискредитации и распространения порочащих сведений о коллегах, которая переходит границы этики и морали".
По мнению LPV, политическая конкуренция и парламентские дебаты должны строиться на аргументах, фактах, взаимном уважении и конструктивном обмене мнениями, а не на личных нападках и необоснованных обвинениях.
Нынешнее противостояние двух партий обострилось в середине ноября, когда Сейм утвердил второе правительство Андриса Кулбергса (коалиция "Объединенного списка" и Национального объединения), которое не имело устойчивого большинства. Фракция LPV поддержала этот кабинет (7 депутатов проголосовали "за"), рассчитывая на конструктивное сотрудничество в экономических вопросах. Фракция "Суверенная власть" / "Младолатыши", напротив, выступила жестко против.
После этого в соцсетях стали появляться комментарии представителей SV/AJ с критикой партии Шлесерса, обвиняя LPV в соглашательстве с правящими силами и предательстве интересов русскоязычных избирателей со ссылкой на влюченный в декларацию нового правительства пункт 118 - обещание принять "декларацию о дерусификации", которая должна создать правовую основу для дальнейшего ограничения русского языка в публичном пространстве.
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Нынешний конфликт имеет и давнюю предысторию. В марте 2022 года действующий руководитель фракции SV/AJ Юлия Степаненко и депутат этой фракции Любовь Швецова были исключены из LPV. Тогда на расширенном заседании правления партии была принята позиция по поводу войны в Украине и ее последствий для Латвии. В своем заявлении LPV категорически осудила развязанную президентом России Владимиром Путиным войну против Украины.
В заседании участвовала и занимавшая тогда пост председателя правления партии Юлия Степаненко. Она не высказала своего мнения по поводу заявления и покинула заседание. Швецова же 3 марта 2022 года не проголосовала в Сейме за предоставление Украине статуса страны-кандидата в Европейский союз. В LPV сочли это противоречащим позиции и ценностям партии. В результате обеих политиков исключили из ее рядов.