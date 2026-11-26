В заседании участвовала и занимавшая тогда пост председателя правления партии Юлия Степаненко. Она не высказала своего мнения по поводу заявления и покинула заседание. Швецова же 3 марта 2022 года не проголосовала в Сейме за предоставление Украине статуса страны-кандидата в Европейский союз. В LPV сочли это противоречащим позиции и ценностям партии. В результате обеих политиков исключили из ее рядов.