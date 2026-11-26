В Латвии открыли объект авиационной инфраструктуры, созданный по новым технологиям
В Аугшдаугавском крае открыли новую вертолетную площадку, при строительстве которой впервые в Латвии применили технологию быстровозводимого модульного покрытия. Объект предназначен как для коммерческой деятельности, так и для обеспечения общественной безопасности, проведения спасательных операций и нужд Национальных вооруженных сил.
В Ницгальской волости Аугшдаугавского края состоялось открытие вертолетной площадки, созданной латвийской авиационной компанией Future Wings. Объект имеет двойное назначение – он предназначен как для хозяйственной деятельности предприятия, так и для обеспечения муниципальных и государственных функций, в том числе мероприятий гражданской обороны, поисково-спасательных работ и нужд Национальных вооруженных сил. При создании площадки впервые в Латвии использовано быстровозводимое модульное покрытие.
При строительстве вертолетной площадки в Ницгале использована модульная технология PERFO. В отличие от традиционных бетонных или асфальтовых покрытий такое решение требует меньшего объема земляных работ и позволяет сократить расходы на содержание инфраструктуры.
Подобные модульные покрытия могут применяться также при обустройстве инфраструктуры возле больниц, подъездных дорог и автомобильных стоянок.