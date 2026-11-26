В Ницгальской волости Аугшдаугавского края состоялось открытие вертолетной площадки, созданной латвийской авиационной компанией Future Wings. Объект имеет двойное назначение – он предназначен как для хозяйственной деятельности предприятия, так и для обеспечения муниципальных и государственных функций, в том числе мероприятий гражданской обороны, поисково-спасательных работ и нужд Национальных вооруженных сил. При создании площадки впервые в Латвии использовано быстровозводимое модульное покрытие.