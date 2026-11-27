Ешьте свое! Латвийские фермеры готовы кормить школьников, но есть проблемы
В латвийских школах и детских садах ежегодно потребляют около 23 500 тонн продуктов. Родители хотят видеть на столах больше местных овощей, мяса и молока, но поставщики предупреждают: полностью обеспечить учреждения продукцией латвийских фермеров пока непросто.
Ежегодно в латвийские школы и детские сады поступает около 23,5 тысяч тонн продуктов питания, значительная часть которых поставляется латвийскими фермерами. Чтобы на столах были только местные продукты, фермеры указали на необходимость изменения правил закупок на государственном уровне. С другой стороны, поставщики продуктов питания в учебные заведения говорят, что местные фермеры не в состоянии поставлять достаточное количество продукции в течение всего года, сообщает Lsm.lv.
В Сигулдском крае родители боролись за включение местных и биологических продуктов в школьные обеды. "Мы считали очень важным, чтобы хотя бы часть овощей была с биологических ферм. Это то, что мы можем обеспечить здесь, в крае. И благодаря реформе мы добились, что 30% овощей на школьных кухнях - биологические", - говорит мать ученика Лиене Клишане.
Большинство школ в Сигулдском крае обслуживаются одним поставщиком услуг. Молочные и мясные продукты, а также большая часть овощей поступают из Латвии. Однако по ряду причин обеспечить 100% продуктов питания от латвийских фермеров невозможно. "Наша главная задача - сбалансировать цену, качество и наличие продукции. Конечно, мы заинтересованы в работе напрямую с фермерами, но часто у них нет собственной логистики для обеспечения регулярных поставок. Наличие местной продукции, конечно, зависит и от обстоятельств, например, урожай моркови бывает иногда очень скудным", - сказал руководитель отдела закупок ООО "Aniva" Харийс Калниньш.
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Одним из крупных поставщиков местной продукции в Сигулдском крае является кооператив Ekoloģisks.lv. "Я думаю, что мы можем обеспечить всю необходимую продукцию. Самое важное - спрос. Если есть спрос, мы можем выращивать, производить, поставлять и продавать", - сказал председатель правления кооператива Райтис Родиньш.
Требования к закупкам, установленные самоуправлениями, имеют большое значение. "При разработке программ закупки мы делали акцент на двух факторах. Первый - это биологическая продукция, особенно местные овощи и фрукты. Второй - дальность доставки", - сказала директор Сигулдской государственной гимназии, депутат краевой думы Лига Саусиня. В Лимбажском крае приоритет также отдается местным и выращенным поблизости продуктам питания. При этом отмечается, что мелкие фермеры испытывают трудности с оформлением конкурсной документации. "Чтобы поставлять продукты питания, нужно иметь возможность подключиться к электронной системе закупок и подать заявку, чего мелкие фермеры иногда не умеют делать", - сказала Эвия Межинска из Лимбажского самоуправления.