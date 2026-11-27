Требования к закупкам, установленные самоуправлениями, имеют большое значение. "При разработке программ закупки мы делали акцент на двух факторах. Первый - это биологическая продукция, особенно местные овощи и фрукты. Второй - дальность доставки", - сказала директор Сигулдской государственной гимназии, депутат краевой думы Лига Саусиня. В Лимбажском крае приоритет также отдается местным и выращенным поблизости продуктам питания. При этом отмечается, что мелкие фермеры испытывают трудности с оформлением конкурсной документации. "Чтобы поставлять продукты питания, нужно иметь возможность подключиться к электронной системе закупок и подать заявку, чего мелкие фермеры иногда не умеют делать", - сказала Эвия Межинска из Лимбажского самоуправления.