Непал начал процедуру признания умершими пропавших без вести после наводнений - среди них 33 латвийца
Более 5500 человек до сих пор числятся пропавшими после катастрофических наводнений в Непале. Теперь власти начали юридическую процедуру признания их умершими, чтобы семьи наконец смогли решить вопросы компенсаций и наследства.
26 августа обрушение ледника вызвало мощный поток ледяных обломков. В результате из ледникового озера хлынули вода и грязь, причинив масштабные разрушения в Непале и Китае. В Непале в результате наводнений погибли более 1400 человек, еще свыше 5500 до сих пор числятся пропавшими без вести.
"Мы начали процесс признания пропавших без вести умершими, проверяя их данные", - сообщил агентству AFP представитель службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Рам Бахадур.
Власти уже опубликовали списки примерно 4000 пропавших, среди которых 623 иностранных гражданина. Родственникам и другим заинтересованным лицам предложено сообщить о возможных ошибках или представить возражения до принятия официальных решений.
После дополнительных проверок в списки могут включить и другие имена. Ожидается, что правительство выдаст свидетельства о смерти после завершения всех юридических процедур.
Этот шаг стал возможен после изменений в законодательстве Непала, принятых в прошлом месяце. Ранее для признания человека умершим после стихийного бедствия требовалось ждать 12 лет. Теперь этот срок сокращен примерно до шести недель.
Несмотря на продолжавшиеся несколько недель спасательные и поисковые операции, живыми удалось обнаружить лишь немногих из пропавших.
Отсутствие официальных свидетельств о смерти создавало серьезные проблемы для семей погибших и пропавших. Многие родственники не могли получить компенсации, переоформить имущество и урегулировать другие юридические вопросы. Некоторые семьи уже провели символические кремационные церемонии в память о близких, чьи тела так и не удалось найти.
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По данным МИД Латвии, после масштабного наводнения и оползней в гималайском регионе, вызванных обрушением ледника 26 августа 2026 года, пропавшими без вести в Непале и Китае числились 33 гражданина и жителя Латвии. По состоянию на начало ноября 2026 года новых сведений о судьбе этих людей от властей Непала и Китая не поступало.