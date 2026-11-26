По данным МИД Латвии, после масштабного наводнения и оползней в гималайском регионе, вызванных обрушением ледника 26 августа 2026 года, пропавшими без вести в Непале и Китае числились 33 гражданина и жителя Латвии. По состоянию на начало ноября 2026 года новых сведений о судьбе этих людей от властей Непала и Китая не поступало.