Пятница станет самым холодным днем с весны.
В Латвии
Сегодня 18:04
В пятницу в Латвии ожидаются самые сильные заморозки с весны
В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии опустится до -4...-9 градусов, лишь местами на побережье будет не ниже нуля, прогнозируют синоптики.
День будет преимущественно солнечным, со слабым северным ветром. На востоке страны возможна облачность. Температура воздуха днем составит -3...+3 градуса.
В Риге в пятницу ожидается преимущественно ясная погода, без осадков. Температура воздуха в столице утром составит -3 градуса, в пригородах - до -7 градусов, днем - около нуля градусов.