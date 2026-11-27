Раскрыта причина, по которой люди в Латвии остаются на работе, которая им не нравится
Данные опроса работников, проведенного порталом CV.lv, показали, что 68% работников в Латвии хотя бы раз оставались на работе, которая им не подходила или не приносила удовлетворения, поскольку не чувствовали себя достаточно уверенно в финансовом отношении, чтобы уволиться.
Почти каждый третий, или 29% опрошенных, признает, что находится в такой ситуации сейчас, а 39% сталкивались с ней ранее. Лишь 22% работающих отмечают, что никогда не оказывались в ситуации, когда по финансовым соображениям им приходилось оставаться на неподходящей работе.
Многие работающие отмечают, что у них нет достаточной финансовой подушки безопасности, что напрямую влияет на возможности поиска новой работы. Хотя за последний год увеличить свои накопления удалось 29% опрошенных, более половины, или 62%, признают, что им не удалось накопить достаточно средств на непредвиденные ситуации, несмотря на желание это сделать, либо в настоящее время у них вообще нет такой возможности.
"Если у человека нет накоплений, смена работы сопряжена и с финансовым риском. Поэтому соискатели тщательно оценивают не только размер зарплаты, но и стабильность работодателя, рабочую среду, подход руководства и содержание должностных обязанностей. Четкая информация об оплате труда, обязанностях и условиях работы помогает понять, обеспечит ли новая работа как профессиональное удовлетворение, так и предсказуемый доход", – поясняют эксперты CV-Online Recruitment.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что большинство работающих в Латвии хотели бы знать, сколько платят коллегам.