Многие работающие отмечают, что у них нет достаточной финансовой подушки безопасности, что напрямую влияет на возможности поиска новой работы. Хотя за последний год увеличить свои накопления удалось 29% опрошенных, более половины, или 62%, признают, что им не удалось накопить достаточно средств на непредвиденные ситуации, несмотря на желание это сделать, либо в настоящее время у них вообще нет такой возможности.