Административный окружной суд Латвии отверг обвинения министра внутренних дел Яниса Домбравы (Национальное объединение) в связи с решением о предоставлении временного вида на жительство гражданке России. В начале ноября Домбрава выразил в социальных сетях недоумение по поводу решения суда, обязавшего его временно предоставить вид на жительство россиянке. Министр утверждал, что в судебном решении использована "искаженная интерпретация истории": по его словам, в нем не упоминается факт оккупации Латвии, а перемещение населения в советское время характеризуется как внутренняя миграция в пределах одного государства.