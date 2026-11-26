Домбрава обвинил суд в искажении истории при рассмотрении дела россиянки, но получил исчерпывающий ответ
Административный окружной суд Латвии ответил на обвинения министра внутренних дел Яниса Домбравы, заявившего об искажении истории в деле россиянки. Суд подчеркнул: речь шла о защите семьи и прав человека, а не об истории Латвии.
Административный окружной суд Латвии отверг обвинения министра внутренних дел Яниса Домбравы (Национальное объединение) в связи с решением о предоставлении временного вида на жительство гражданке России. В начале ноября Домбрава выразил в социальных сетях недоумение по поводу решения суда, обязавшего его временно предоставить вид на жительство россиянке. Министр утверждал, что в судебном решении использована "искаженная интерпретация истории": по его словам, в нем не упоминается факт оккупации Латвии, а перемещение населения в советское время характеризуется как внутренняя миграция в пределах одного государства.
Кроме того, Домбрава упрекнул суд в том, что тот не учел статус латышского языка как единственного государственного языка и тот факт, что женщина, прожившая в Латвии длительное время, не сочла необходимым его выучить.
В ответ на эти заявления Административный окружной суд пояснил, что в данном деле рассматривался исключительно вопрос о применении временной меры защиты на период судебного разбирательства. Само дело по существу еще не рассматривалось.
При принятии решения о временной защите суд исходил из того, что право на уважение семейной жизни нельзя определять исключительно на основании формального юридического статуса человека. Как следует из практики Европейского суда по правам человека, важное значение имеют также фактические отношения между людьми, их продолжительность, стабильность и эмоциональные связи.
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При рассмотрении вопроса суд учел гуманитарные обстоятельства: длительное проживание женщины в Латвии и тот факт, что с 2019 года под ее внесемейной опекой находятся двое малолетних детей.
Председатель Административного окружного суда Оярс Приедитис в заявлении для СМИ пояснил, что с учетом этих обстоятельств суд счел обоснованным предоставить женщине временный вид на жительство на период судебного разбирательства.
В то же время суд категорически отверг обвинения в том, что его решение ставит под сомнение факт оккупации Латвии или предлагает альтернативную трактовку истории. В суде подчеркнули, что эти исторические факты не подлежат сомнению.
Исторические вопросы в рамках данного дела вообще не рассматривались, заявили в суде. Там также подчеркнули, что публичная критика судебных решений должна основываться на фактическом содержании постановлений, а не на утверждениях, которые им приписывают.