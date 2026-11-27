Любителей закупаться на Temu ждут очередные изменения - на этот раз позитивные
Покупателям Temu в Европе обещают более честные скидки, проверенные отзывы и отсутствие навязчивых предложений купить товар немедленно. Интернет-магазин согласился изменить ряд практик после вмешательства Еврокомиссии и органов защиты потребителей.
Речь идет о нескольких распространенных приемах интернет-торговли: искусственно завышенных скидках, поддельных отзывах, навязчивых предложениях, играх с элементами случайного вознаграждения и недостаточно прозрачной информации о товарах и ценах.
Одно из главных требований касается стоимости товаров. Покупатели должны четко понимать, действительно ли цена снижена или ее просто сравнивают с обычной либо справочной стоимостью.
Кроме того, все применимые налоги и дополнительные сборы необходимо показывать до оформления заказа, чтобы итоговая сумма не становилась неприятным сюрпризом.
Temu также обязался отказаться от сообщений, которые создают искусственное ощущение срочности. Например, на главной странице и в предложениях товаров больше не должны появляться утверждения вроде "товар почти закончился", подталкивающие человека к немедленной покупке.
Изменения затронут и отзывы покупателей. Компания должна внедрить инструмент для выявления поддельных отзывов, который будет проверять их до публикации. Пользователям предоставят возможность легко сообщать о подозрительных комментариях. Кроме того, Temu должен понятнее объяснять, как формируются рейтинги товаров и по каким принципам сортируются отзывы.
Возврат денег - в течение 14 дней
Компания также обязалась упростить отказ от покупки, возврат товаров и получение денежных средств. Деньги покупателю должны возвращать в течение 14 дней. Форма для отказа от договора купли-продажи должна быть доступна на всех официальных языках Европейского союза и Европейской экономической зоны.
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Улучшить обещают и обслуживание клиентов. Покупателям предоставят больше способов связаться с магазином, в том числе по телефону и через чат-бот, который будет работать на всех официальных языках ЕС и ЕЭЗ. Информация о продавцах также должна стать более понятной и доступной.
Еще одно требование касается оформления заказа. Перед подтверждением покупки человек должен ясно понимать, что нажатием кнопки он обязуется оплатить товар. В европейских версиях сайта Temu уже предусмотрена кнопка с однозначной формулировкой "Заказать и оплатить" (Order and pay).
Кроме того, интернет-магазину запретят заставлять пользователей участвовать в играх, розыгрышах и других подобных активностях для получения доступа к покупкам. Это касается, например, вращения виртуального колеса фортуны. Такое принуждение не должно использоваться ни на сайте, ни в приложении, ни в рекламе Temu.
Отдельные обязательства связаны с экологическими заявлениями компании. Temu должен предоставлять более четкую информацию о своей программе экологических пожертвований и иметь возможность подтверждать заявления о том, что его деятельность или товары соответствуют экологическим принципам.
Все перечисленные требования должны распространяться не только на нынешние, но и на будущие версии сайта и приложения компании.
Temu может грозить штраф до 4% годового оборота
Теперь национальные органы по защите прав потребителей будут следить за тем, выполняет ли Temu взятые на себя обязательства. Новые требования должны действовать на всей территории Европейского союза и Европейской экономической зоны.
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Если компания не выполнит обещанное, власти смогут применить санкции. В частности, штраф может составить 4% или более от годового оборота Temu в соответствующей стране ЕС.
При этом претензии к интернет-магазину не ограничиваются правилами торговли. В отношении Temu продолжаются и другие расследования в рамках Закона о цифровых услугах (Digital Services Act).
На прошлой неделе Еврокомиссия предварительно пришла к выводу, что Temu не выполнил обязательство принимать разумные, соразмерные и эффективные меры для сокращения продажи незаконных или опасных товаров на своей платформе.