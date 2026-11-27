Улучшить обещают и обслуживание клиентов. Покупателям предоставят больше способов связаться с магазином, в том числе по телефону и через чат-бот, который будет работать на всех официальных языках ЕС и ЕЭЗ. Информация о продавцах также должна стать более понятной и доступной.