В Риге упростят уличную торговлю и отменят часть ограничений для кафе. Что изменится?
Рижский центр жителей районов подготовил новые правила уличной торговли, цель которых - снизить административную нагрузку на предпринимателей, упростить процесс получения разрешений и предоставить больше свободы при обустройстве торговых мест. Проект разработан с учетом изменений в правилах Кабинета министров, упрощающих требования к уличной торговле. Предприниматели и жители могут высказать свое мнение о новых правилах до 7 декабря. Планируется, что они вступят в силу в 2027 году.
Что изменится для предпринимателей
Новые правила предусматривают ряд послаблений для тех, кто занимается уличной торговлей.
- На частной и государственной территории больше не потребуется разрешение самоуправления. Достаточно будет письменно уведомить муниципалитет о месте, дате и времени торговли не менее чем за пять рабочих дней.
- Сократится количество необходимых документов. Предпринимателям больше не придется прилагать подтверждение регистрации кассового аппарата или квитанций в Службе государственных доходов.
- Заявки будут рассматривать быстрее. Заявление на уличную торговлю рассмотрят в течение пяти рабочих дней, а заявку на работу летнего кафе - в течение десяти рабочих дней.
- Разрешения будут выдавать на более длительный срок. В торговых местах, созданных самоуправлением, разрешение будет действовать шесть месяцев вместо нынешних трех.
- Упростится порядок размещения аппаратов самообслуживания. Разрешение будет действовать на протяжении всего срока договора аренды земли, который обычно составляет пять лет. Внешний вид и расположение оборудования будут оцениваться до заключения договора, поэтому повторное согласование не потребуется.
- Подать заявку можно будет электронно. Для этого предусмотрены электронная форма на портале Latvija.gov.lv и подача заявления через портал e-Rīga.
Для торговли на земле, принадлежащей самоуправлению, по-прежнему потребуется разрешение, а также оплата за использование территории.
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Больше свободы при обустройстве торговых мест
В новых правилах больше не будут подробно прописаны технические параметры торговых мест. Вместо этого предусмотрены общие требования, призванные обеспечить соответствие торговых точек качеству городской среды, их визуальную совместимость с окружающей застройкой и беспрепятственное передвижение пешеходов.
Предприниматели получат больше свободы при выборе решений, наиболее подходящих для конкретного места. При этом сохранятся требования к благоустройству и качеству городской среды.
Для уличных кафе отменят отдельные ограничения рабочего времени
В соответствии с изменениями в правилах Кабинета министров новый порядок больше не предусматривает отдельных ограничений на время работы уличных кафе и использование звукоусиливающего оборудования.
Полномочия самоуправления по регулированию уличной торговли в этой сфере сокращены. В дальнейшем муниципалитет сможет устанавливать обязанности, связанные с уборкой территории во время торговли и после ее завершения.
Сейчас в нескольких районах Риги действуют ограничения рабочего времени уличных кафе, расположенных рядом с жилыми домами. Например, в Центре, Тейке и Агенскалнсе они могут работать до 23:00, а в ряде других районов - до 22:00.
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Хотя новый порядок больше не будет предусматривать таких отдельных ограничений, предприниматели по-прежнему будут обязаны соблюдать требования общественного порядка.
Зимой террасы придется использовать или демонтировать
Новые правила предусматривают, что террасы уличных кафе, расположенные на муниципальной земле, нельзя будет оставлять без использования в зимний сезон.
Предприниматели смогут продолжать работу террас и зимой. При этом с 1 ноября по 31 марта плата за использование муниципальной земли будет снижена.
Если терраса зимой не используется, ее необходимо будет демонтировать до начала следующего сезона.
Муниципальную пошлину заменят платой за использование территории
Действующую муниципальную пошлину за уличную торговлю заменит плата за использование муниципальной территории. Ее размер не изменится и по-прежнему будет зависеть от вида продаваемых товаров.
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Для уличных кафе при расчете платы дополнительно будут учитывать продолжительность работы и район города.
Предусмотрены две скидки:
- 10% - если предприниматель одним платежом оплачивает весь период работы продолжительностью не менее 120 дней.
- 50% - после продолжительных ремонтных работ на улице.
Изменится порядок согласования торговли в парках и скверах
С 1 марта 2027 года согласованием торговли в рижских парках, скверах и садах, включая Межапарк, будет заниматься Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления. В настоящее время эти функции выполняет муниципальное предприятие Rīgas meži.
Рижское самоуправление приглашает предпринимателей и жителей высказать мнение о проекте обязательных правил, регулирующих согласование и организацию уличной торговли.
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Предложения можно подать онлайн до 7 декабря 2026 года на официальном сайте Рижского самоуправления.