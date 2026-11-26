Сейм Латвии одобрил в первом чтении государственную гарантию для airBaltic на 175 млн евро
Сейм сделал первый шаг к предоставлению airBaltic государственной гарантии на 175 миллионов евро. Без второй части финансирования авиакомпании, по словам министра сообщения, уже в середине декабря может грозить прекращение деятельности.
Большинство депутатов Сейма в четверг поддержало в первом чтении предоставление государственной гарантии на сумму до 175 миллионов евро национальной авиакомпании airBaltic. Средства необходимы для получения второй части финансирования в рамках процедуры реструктуризации Chapter 11, которая проходит в США. Разрешение на предоставление гарантии оформлено в виде поправок к закону о мерах финансовой стабилизации airBaltic. Они предусматривают, что государство сможет выступить гарантом. В закон также добавлена отдельная статья о предоставлении гарантии на 175 миллионов евро.
За законопроект проголосовали 78 депутатов, против - 16. За него проголосовали все парламентские фракции, за исключением депутатов от "Суверенной власти/Союза младолатышей", а также депутата от "Латвия на первом месте" Екатерины Ивановой.
В среду поправки поддержала бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма.
Документ рассматривается в срочном порядке, однако это означает, что депутатам еще предстоит принять его во втором, окончательном чтении. Срочность необходима, чтобы до середины декабря успеть подписать гарантию, представить необходимые документы в американский суд, а также дать суду время рассмотреть их и принять решение.
Министр сообщения Кришс Липшанс ранее сообщил журналистам, что члены комиссии очень тщательно изучили ситуацию вокруг airBaltic. Он также признал, что без получения второй части финансирования авиакомпании, возможно, придется прекратить деятельность уже в середине декабря. "Особенно большой очереди за финансированием нет", - отметил министр. Он не стал скрывать, что предложение о финансировании не гарантировано и кредиторы могут отозвать его в любой момент.
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По словам Липшанса, сейчас пока рано говорить о привлечении стратегического инвестора. Очевидно, потенциальные инвесторы хотят сначала дождаться, сможет ли airBaltic избавиться от долгов, и лишь после этого решать, вкладывать ли средства в компанию.
В Министерстве сообщения сообщили, что во вторник правительство концептуально поддержало предоставление airBaltic государственной гарантии на сумму до 175 миллионов евро для привлечения частного финансирования. Цель - обеспечить непрерывность работы авиакомпании и продолжение процесса реструктуризации.
Одновременно правительство поручило в срочном порядке передать на рассмотрение Сейма поправки к закону о мерах финансовой стабилизации airBaltic. Они предусматривают наделение Кабинета министров полномочиями принимать решение о предоставлении государственной гарантии.