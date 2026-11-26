airBaltic переживет зиму! Сейм окончательно поддержал государственную гарантию в размере 175 млн евро
Большинством голосов парламент в четверг утвердил предоставление государственной гарантии в размере до 175 млн евро латвийской национальной авиакомпании airBaltic для получения второй части финансирования в рамках проходящего в США процесса реструктуризации в соответствии с процедурой Chapter 11.
За поправки проголосовали 77 депутатов, против были 19. Против голосовали депутаты "Суверенной власти"/"Младолатышей", а также депутаты "Латвии на первом месте" Александр Барташевич, Екатерина Иванова, Алексей Мацкевич и Ольга Петкевич.
Предоставление гарантии оформлено как поправки к закону о мерах по финансовой стабилизации "airBaltic", которые предусматривают, что государство может быть гарантом в этом процессе. Также законопроект дополнен статьей о том, что государство предоставляет гарантию в размере до 175 млн евро.
Сейм поддержал предложение бюджетно-финансовой комиссии об уточнении условий государственной гарантии, установив, что она может быть предоставлена исключительно с целью обеспечения выполнения условий выплаты второй части финансирования для авиакомпании в процессе реструктуризации.
Перед решением Сейма во вторник его концептуально одобрило правительство, поручив направить в парламент на рассмотрение в срочном порядке. В среду эти поправки одобрила бюджетно-финансовая комиссия, а сегодня парламент принял их в двух чтениях.
Срочность была необходима, чтобы до середины декабря успеть подписать гарантию, представить необходимые документы в американский суд, а также дать суду время рассмотреть их и принять решение.
Министр сообщения Кришс Липшанс ранее сообщил журналистам, что члены комиссии очень тщательно изучили ситуацию вокруг airBaltic. Он также признал, что без получения второй части финансирования авиакомпании, возможно, придется прекратить деятельность уже в середине декабря. "Особенно большой очереди за финансированием нет", - отметил министр. Он не стал скрывать, что предложение о финансировании не гарантировано и кредиторы могут отозвать его в любой момент.
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По словам Липшанса, сейчас пока рано говорить о привлечении стратегического инвестора. Очевидно, потенциальные инвесторы хотят сначала дождаться, сможет ли airBaltic избавиться от долгов, и лишь после этого решать, вкладывать ли средства в компанию.
В Министерстве сообщения сообщили, что во вторник правительство концептуально поддержало предоставление airBaltic государственной гарантии на сумму до 175 миллионов евро для привлечения частного финансирования. Цель - обеспечить непрерывность работы авиакомпании и продолжение процесса реструктуризации.
Одновременно правительство поручило в срочном порядке передать на рассмотрение Сейма поправки к закону о мерах финансовой стабилизации airBaltic. Они предусматривают наделение Кабинета министров полномочиями принимать решение о предоставлении государственной гарантии.