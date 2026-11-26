Министр сообщения Кришс Липшанс ранее сообщил журналистам, что члены комиссии очень тщательно изучили ситуацию вокруг airBaltic. Он также признал, что без получения второй части финансирования авиакомпании, возможно, придется прекратить деятельность уже в середине декабря. "Особенно большой очереди за финансированием нет", - отметил министр. Он не стал скрывать, что предложение о финансировании не гарантировано и кредиторы могут отозвать его в любой момент.