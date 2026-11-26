Женщина нашла на улице девять старых фотоальбомов и потратила несколько недель, чтобы разыскать незнакомую семью
Обычная прогулка обернулась для жительницы Гавайев Розы Лопес неожиданным знакомством и историей, которая растрогала многих. Обнаружив возле своего дома девять выброшенных фотоальбомов, женщина решила найти людей, запечатленных на старых снимках. Поиски заняли несколько недель и привели ее к родственникам владельца фотографий, живущим за тысячи километров от Гавайев.
Историю рассказал американский телеканал Hawaii News Now. Все началось в начале сентября 2026 года, когда Роза Лопес вышла на прогулку возле своего многоквартирного дома в районе Вайкики в Гонолулу. На земле были разбросаны какие-то книги. Женщина сначала не придала этому значения. Позже, проходя неподалеку от канала Ала-Вай, она увидела, что вещи по-прежнему лежат на улице, и решила посмотреть, что это такое.
Оказалось, что перед ней не книги, а старые семейные фотоальбомы. Некоторые уже серьезно пострадали от непогоды, однако девять альбомов удалось спасти. Внутри находились многочисленные фотографии, многие из которых были черно-белыми.
"Там было столько старых фотографий, и мне не хотелось, чтобы кто-то потерял эту часть своей истории. Поэтому я решила найти этих людей", - рассказала Лопес журналистам.
Роза понятия не имела, кому принадлежали альбомы и как давно были сделаны фотографии. Но она начала внимательно изучать снимки в поисках любых подсказок, которые могли бы помочь установить личности изображенных людей.
К счастью, прежний владелец оказался очень внимательным к деталям. Он не просто собирал фотографии, но и оставлял подписи, указывая, кто именно изображен на снимках и что на них происходило.
Эти записи стали главной зацепкой. Используя найденные сведения, Роза начала искать информацию в интернете. На поиски ушло несколько недель, но в конце концов ей удалось обнаружить телефонный номер женщины по имени Анна Ричардсон, проживающей в Чикаго. Лопес отправила ей сообщение и приложила одну из фотографий, предположив, что на ней изображены родственники Анны. Однако реакция оказалась совсем не такой, на какую она рассчитывала.
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Получив неожиданное сообщение от совершенно незнакомого человека с Гавайев, Анна Ричардсон сначала заподозрила обман. Она не понимала, почему кто-то обращается к ней по поводу старых семейных фотографий.
Но затем внимательно рассмотрела присланный снимок и узнала людей.
"Она написала, что, кажется, это моя семья. На фотографии, которую она прислала, были мой дядя с женой, мой отец, его сестра и их родители", - рассказала Ричардсон.
Вскоре выяснилось, что альбомы принадлежали ее дяде Семину Лагримасу, которого родственники называли дядей Сэмми. Когда-то он жил в том самом доме на Гавайях, возле которого Роза обнаружила фотографии. Когда Лопес сообщила, что нашла сразу несколько альбомов, Анна окончательно убедилась, что речь идет о ее родственнике.
Семин Лагримас умер несколько лет назад. По предположению племянницы, его вторая жена, с которой семья была мало знакома, ранее в этом году съехала из квартиры и, возможно, оставила альбомы. Как именно они оказались на улице, достоверно неизвестно.
Узнав о находке, Анна и ее мать решили лично отправиться на Гавайи. В ноябре они прилетели из Чикаго, чтобы встретиться с Розой Лопес и впервые увидеть альбомы, о существовании которых прежде могли даже не подозревать.
Особенно трогательными оказались записи, оставленные дядей Сэмми. Он тщательно подписывал фотографии, сохраняя имена людей и подробности семейных событий. Именно благодаря этим подписям спустя годы незнакомому человеку удалось разыскать его родственников.
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"Хорошо, что ее дядя так тщательно фотографировал и записывал, что изображено на снимках и кто на них находится", - отметила Лопес.
Для самой Розы было принципиально важно вернуть альбомы семье. Она объяснила, что хотела бы, чтобы кто-нибудь поступил так же, если бы однажды на улице оказались вещи ее близких.
"Мне бы очень хотелось вернуть семейные вещи. Понимаете, это то, что уже невозможно восстановить. Поэтому я хотела их найти", - рассказала женщина.
История завершилась не только возвращением семейных воспоминаний, но и новой дружбой. Анна пригласила Розу в гости в Чикаго, заверив, что та может приехать в любое время. А девять старых фотоальбомов, которые еще недавно лежали под открытым небом и могли навсегда исчезнуть, родственники аккуратно сложили в сумки и увезли домой.