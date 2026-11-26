Историю рассказал американский телеканал Hawaii News Now. Все началось в начале сентября 2026 года, когда Роза Лопес вышла на прогулку возле своего многоквартирного дома в районе Вайкики в Гонолулу. На земле были разбросаны какие-то книги. Женщина сначала не придала этому значения. Позже, проходя неподалеку от канала Ала-Вай, она увидела, что вещи по-прежнему лежат на улице, и решила посмотреть, что это такое.