Кулбергс в Брюсселе заявил - латвийских фермеров опять хотят обидеть
Латвийских фермеров уже 20 лет наказывают самыми низкими в Европе прямыми дотациями, а в нынешнем предложении по многолетнему бюджету Европейского союза (ЕС) уменьшение неравенства в этой сфере снова исчезло, заявил журналистам премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, прибыв на внеочередное заседание Евросовета в Брюсселе.
Премьер сказал, что Латвия прибыла на заседание Евросовета, чтобы отстаивать основные ценности ЕС - устранение неравенства и содействие свободной торговле, но именно в этой области текущее бюджетное предложение создает серьезные проблемы.
По словам Кулбергса, ранее на уровне ЕС было признано, что латвийские фермеры получают самую низкую поддержку в Европе, и это было учтено в формулах в размере нескольких миллиардов евро, однако при формировании нового бюджета эта компенсация исчезла.
"Нам говорят: да, вы равны, но в итоге мы это не получаем, и это проблема", - сказал Кулбергс.
По его оценке, эта ситуация искажает и свободную торговлю. В латвийских магазинах можно увидеть продукцию из стран ЕС, где фермеры получают наибольшую поддержку, в то время как продукция латвийских фермеров на европейском рынке не видна, что не соответствует принципам свободной торговли.
Кулбергс подчеркнул, что поддержка необходима и потому, что Латвия охраняет восточную границу ЕС и больше всего средств направляет на безопасность и оборону, одновременно страдая от экономического давления из-за близости страны-агрессора.
Премьер напомнил, что во время пандемии Covid-19 и миграционного кризиса солидарность ЕС работала, и большую поддержку получили страны, которые в ней больше всего нуждались.
Теперь, по его мнению, пришла очередь восточного фланга получить поддержку, чтобы укрепить экономику и иметь возможность направлять ресурсы на оборону.
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