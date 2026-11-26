Пока airBaltic борется за выживание, в Европе крупная авиакомпания прекратила полеты
Норвежская бюджетная авиакомпания Norse Atlantic Airways приостановила все рейсы и предупредила о возможном банкротстве, если ей не удастся в срочном порядке привлечь дополнительное финансирование. Перевозчик стал очередной жертвой кризиса в авиационной отрасли, вызванного войной с Ираном.
Как сообщает Reuters, руководство Norse Atlantic продолжает переговоры с потенциальными инвесторами, в том числе рассматривает возможность продажи компании. Однако никаких гарантий того, что решение будет найдено, пока нет.
"Если в срочном порядке не удастся обеспечить краткосрочное финансирование, совет директоров намерен подать заявление о банкротстве", – говорится в сообщении авиакомпании.
Как и латвийская airBaltic, норвежская авиакомпания оказалась особенно уязвимой перед резким ростом цен на авиационное топливо, поскольку заранее не зафиксировала закупочные цены. С начала года Norse Atlantic потеряла 99% своей рыночной стоимости.
Norse Atlantic была основана в 2021 году и специализировалась на бюджетных дальнемагистральных перевозках. Ее авиапарк состоит из 12 широкофюзеляжных самолетов Boeing 787 Dreamliner, выполнявших рейсы между Европой, Северной Америкой, Азией и Африкой.
Помимо регулярных пассажирских рейсов, компания занималась чартерными перевозками и предоставлением самолетов вместе с экипажами другим авиакомпаниям.