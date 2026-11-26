airBaltic серьезно пострадала от резкого роста цен на авиационное топливо после войны США и Израиля с Ираном, поскольку начала этот год без контрактов на фиксацию цен на топливо, которые могли бы защитить ее от подорожания. В сентябре компания начала процедуру защиты от банкротства в США в соответствии с так называемой главой 11 (Chapter 11), а в октябре объявила о планах ликвидировать от 500 до 700 рабочих мест.