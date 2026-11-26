Увольнение, понижение или работа в Папуа - Новой Гвинее: перед таким выбором поставили сотрудников airBaltic
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, стремясь сократить расходы, предлагает сотрудникам выбрать: уволиться, согласиться на понижение в должности или отправиться в командировку в авиакомпанию Air Niugini в Папуа - Новой Гвинее, сообщает агентство Reuters.
Жесткий выбор
airBaltic серьезно пострадала от резкого роста цен на авиационное топливо после войны США и Израиля с Ираном, поскольку начала этот год без контрактов на фиксацию цен на топливо, которые могли бы защитить ее от подорожания. В сентябре компания начала процедуру защиты от банкротства в США в соответствии с так называемой главой 11 (Chapter 11), а в октябре объявила о планах ликвидировать от 500 до 700 рабочих мест.
Как свидетельствуют имеющиеся в распоряжении Reuters письма, еще в октябре компания начала обращаться к членам экипажей, предлагая им выбирать между увольнением и понижением в должности. Другим сотрудникам предложили компенсации за добровольное увольнение.
Перед аналогичным выбором оказались и пилоты. Если ранее airBaltic рассчитывала к 2030 году увеличить свой авиапарк до 100 самолетов, то теперь до конца этого года планируется сократить количество имеющихся самолетов Airbus A220-300 с 54 до 36. Некоторым пилотам пришлось выбирать – отправиться на работу в авиакомпанию Air Niugini в Папуа – Новой Гвинее или потерять работу. Один из источников добавил, что другим пилотам предложили отказаться от статуса капитана-инструктора, предусматривающего надбавку к зарплате.
В airBaltic пояснили агентству Reuters, что в соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве пилоты компании со следующего года могут добровольно согласиться на управление самолетами Airbus A220 авиакомпании Air Niugini. В авиакомпании отметили, что переговоры с сотрудниками еще не завершены, однако конкретных цифр не раскрыли.
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«Весь процесс проходит в строгом соответствии с действующими нормами трудового законодательства с обеспечением всех предусмотренных прав и гарантий каждому затронутому сотруднику», – заявил представитель компании.
Он добавил, что различным категориям работников предложены сокращенная рабочая нагрузка, другие должности или перевод на другие базы, чтобы как можно больше людей могли сохранить работу.
Такая стратегия
Один из источников сообщил, что первоначально airBaltic продолжит выплачивать зарплату направленным в Air Niugini пилотам в рамках командировки, однако впоследствии их планируется трудоустроить через дочернюю компанию в Швейцарии. Авиакомпания подтвердила, что в настоящее время находится на заключительном этапе получения необходимых разрешений регулирующих органов.
В компании также подчеркнули, что подобные партнерские соглашения по предоставлению экипажей в аренду являются частью более широкой бизнес-стратегии, и заверили, что персонала для напряженного летнего сезона 2027 года будет достаточно.
Между тем Латвийский авиационный профсоюз, объединяющий около 30% пилотов airBaltic и четверть сотрудников кабинных экипажей, заявил, что авиакомпания не обсуждала с профсоюзом ни понижение сотрудников в должности, ни направление пилотов на работу в Папуа - Новую Гвинею. По мнению профсоюза, такие действия нарушают как латвийские нормы, так и нормы Евросоюза. airBaltic отвергает эти обвинения, настаивая на том, что действует в рамках закона.
Изменения затронут и Академию пилотов airBaltic, в которой компания покрывает большую часть расходов студентов на обучение в виде займа.
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airBaltic рассчитывает выйти из процедуры защиты от банкротства Chapter 11 уже в следующем году, продолжив работу с сокращенным авиапарком и сделав ставку на предоставление самолетов и экипажей в аренду другим авиакомпаниям.