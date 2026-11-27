Результаты опроса показывают, что из-за роста цен на топливо и других расходов, связанных с использованием автомобиля, 30% жителей Латвии стали несколько реже пользоваться личным транспортом, а 11% существенно сократили количество поездок на автомобиле. При этом 39% опрошенных отмечают, что, несмотря на увеличение расходов, продолжают пользоваться автомобилем так же часто, как и раньше. Еще 20% респондентов затрудняются оценить, повлиял ли рост расходов на их привычки передвижения.