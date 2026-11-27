Многие жители Латвии признались, что из-за удорожания топлива стали меньше ездить на личных автомобилях
Из-за роста цен на топливо и других расходов на содержание автомобиля 41% жителей Латвии стали реже пользоваться личным транспортом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного FlixBus.
Согласно данным Центрального статистического управления (CSP), опубликованным 5 ноября 2026 года, в октябре 2026 года по сравнению с октябрем 2025 года цены на топливо в Латвии выросли в среднем на 34,5%.
Результаты опроса показывают, что из-за роста цен на топливо и других расходов, связанных с использованием автомобиля, 30% жителей Латвии стали несколько реже пользоваться личным транспортом, а 11% существенно сократили количество поездок на автомобиле. При этом 39% опрошенных отмечают, что, несмотря на увеличение расходов, продолжают пользоваться автомобилем так же часто, как и раньше. Еще 20% респондентов затрудняются оценить, повлиял ли рост расходов на их привычки передвижения.
«Рост транспортных расходов побуждает жителей тщательнее оценивать варианты передвижения, особенно при длительных поездках, когда расходы на топливо, парковку и другие нужды могут составлять значительную часть общего бюджета путешествия», – поясняет FlixBus.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в ЕС подорожание топлива особенно сильно бьет по жителям стран Балтии.