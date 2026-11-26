Вреда больше, чем пользы: ограничения на работу игорных залов в Риге признали законными
Ограничения на организацию азартных игр в Риге соответствуют Конституции, поскольку общественная польза от сокращения доступности игорных заведений превышает неблагоприятные последствия для операторов азартных игр. К такому выводу пришел Конституционный суд (КС) Латвии.
По мнению суда, расположение игровых залов на привычных маршрутах людей и рядом с местами их проживания может провоцировать импульсивное участие в азартных играх и затруднять отказ от игры. Ограничение доступности таких заведений помогает снизить эти риски и защитить не только самих игроков, но также детей и молодежь.
При этом суд установил, что ограничения не распространяются на всю территорию Риги и возможность организовывать азартные игры в городе сохраняется.
КС подчеркнул, что игровая зависимость связана с ущербом для психического и физического здоровья. Среди возможных последствий - депрессия, зависимость от психоактивных веществ, нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, игромания может приводить к финансовым трудностям, проблемам в отношениях и семье, в том числе насилию, сложностям на работе и в учебе, а также повышать риск совершения преступлений. Эти последствия затрагивают не только самого игрока, но и его близких, а также общество в целом.
Суд также признал, что медицинская помощь, социальная поддержка и просвещение людей являются важными мерами для уменьшения вреда от азартных игр. Однако они не могут в равной степени заменить ограничения доступности игорных заведений, которые позволяют предотвращать вред еще до его возникновения. Более строгие требования к внешнему оформлению игровых залов также не смогли бы сократить количество доступных заведений с азартными играми, считает КС.
"Каким бы неприметным ни было внешнее оформление, оно не помогло бы удерживать людей от посещения игорных заведений столь же эффективно, как запрет на организацию азартных игр на определенной территории", - указали в суде.
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Оценивая общественную пользу и последствия для операторов азартных игр, суд учел, что ограничения предпринимательской деятельности могут негативно повлиять не только на сами компании, но и на занятость, налоговые поступления и экономику в целом. Вместе с тем КС подчеркнул, что организаторы азартных игр сохраняют возможность продолжать деятельность в Риге и получать прибыль, соблюдая установленные требования.
Как развивался спор вокруг игорных залов в Риге
Это не первый случай, когда вопрос организации азартных игр в Риге рассматривался Конституционным судом. Еще в 2024 году в другом деле суд признал не соответствующим Конституции запрет на организацию азартных игр, установленный на всей административной территории столицы.
После этого Рижская дума предложила новый механизм ограничения игорного бизнеса, который также попал на рассмотрение КС. Дело было возбуждено по заявлениям компаний Alfor, Klondaika и Olympic Casino Latvia. Они оспорили соответствие Конституции пунктов 2 и 3 обязательных правил Рижской думы от 26 марта 2025 года "Об ограничениях на организацию азартных игр на административной территории Рижского самоуправления". Новый порядок вступил в силу 1 апреля 2025 года. Для применения ограничений был предусмотрен пятилетний переходный период.
После принятия правил представители самоуправления заявили, что все известные на тот момент игорные залы находятся на территориях, где организация азартных игр будет запрещена. Таким образом, новые правила предусматривают закрытие всех действующих в Риге игровых залов. В то же время в самоуправлении пояснили, что ограничения не охватывают всю территорию города и не затрагивают право предпринимателей открывать и расширять игорные заведения в четырех- и пятизвездочных гостиницах.
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В думе также утверждали, что правила разработаны с учетом рекомендаций Конституционного суда и результатов общественного обсуждения.
Компании, подавшие жалобу в КС и получившие разрешения на организацию азартных игр в Риге, придерживались противоположной позиции. По их мнению, хотя оспариваемые нормы определяют конкретные места и территории столицы, где азартные игры запрещены, на практике их применение означает фактический запрет такой коммерческой деятельности во всем городе. Заявители считали, что новые нормы ограничивают предпринимательскую деятельность и право собственности, а также нарушают принципы правовой определенности и защиты законных ожиданий.