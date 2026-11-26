КС подчеркнул, что игровая зависимость связана с ущербом для психического и физического здоровья. Среди возможных последствий - депрессия, зависимость от психоактивных веществ, нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, игромания может приводить к финансовым трудностям, проблемам в отношениях и семье, в том числе насилию, сложностям на работе и в учебе, а также повышать риск совершения преступлений. Эти последствия затрагивают не только самого игрока, но и его близких, а также общество в целом.