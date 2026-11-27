Самые дорогие продукты среди рассматриваемых городов – в Нью-Йорке. Там цены в продуктовых магазинах на 124% выше, чем в латвийской столице. В Лондоне продукты дороже на 52%, в Берлине – на 36%, в Барселоне – на 26%, а в Токио – на 23%.