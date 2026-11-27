Где жить дороже? Сравнение цен в Риге с крупнейшими городами мира дало неожиданный результат
Насколько дороже обходится жизнь в Лондоне, Нью-Йорке, Дубае или Токио по сравнению с Ригой? Данные международной платформы Numbeo показывают, что латвийская столица заметно выигрывает по стоимости аренды жилья, однако далеко не всегда может похвастаться низкими ценами в ресторанах и продуктовых магазинах.
Самая большая разница – в стоимости жилья
Наиболее существенные различия наблюдаются на рынке аренды недвижимости. Особенно выделяется Нью-Йорк, где аренда жилья обходится на 639% дороже, чем в Риге, то есть почти в 7,4 раза.
В Лондоне арендная плата выше на 367%, в Дубае – на 306%, в Барселоне – на 158%, а в Берлине – на 142%.
В Токио, где население значительно превосходит население всей Латвии, аренда жилья обходится примерно вдвое дороже, чем в Риге.
Ближе всего к латвийской столице по этому показателю оказался бразильский Рио-де-Жанейро, где аренда дороже всего на 11%.
В Токио поесть дешевле, чем в Риге
Довольно неожиданная картина складывается при сравнении ресторанных цен. Если в Нью-Йорке посещение ресторанов обходится на 70% дороже, чем в Риге, а в Лондоне – на 54%, то в некоторых других мегаполисах разница гораздо скромнее.
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В Дубае ресторанные цены выше рижских на 20%, в Берлине – на 18%, а в популярной среди туристов Барселоне – всего на 7%.
При этом в Токио посещение ресторанов обходится на 38% дешевле, чем в Риге, а в Рио-де-Жанейро – на 44%.
Сколько стоят продукты?
Самые дорогие продукты среди рассматриваемых городов – в Нью-Йорке. Там цены в продуктовых магазинах на 124% выше, чем в латвийской столице. В Лондоне продукты дороже на 52%, в Берлине – на 36%, в Барселоне – на 26%, а в Токио – на 23%.
Примечательно, что в Дубае, который ассоциируется с роскошью и высоким уровнем жизни, продукты стоят всего на 5% дороже, чем в Риге.
Единственным городом из представленного списка, где продукты дешевле, чем в латвийской столице, оказался Рио-де-Жанейро – на 29%.
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