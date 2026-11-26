Власти Литвы призвали объявить российскую военную разведку террористической организацией
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Евросоюз признать Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России, более известное как ГРУ, террористической организацией. По его мнению, европейским странам необходимо ужесточить ответ на участившиеся диверсии, за которыми стоит Москва.
Соответствующее заявление глава литовской дипломатии сделал в интервью немецкой газете Die Welt.
По словам Будриса, российская военная разведка терроризирует европейское общество, политиков и частных лиц. Министр предлагает применить к ГРУ такие же меры, какие Евросоюз ранее принял в отношении иранского Корпуса стражей исламской революции, признанного в ЕС террористической организацией в феврале 2026 года.
Глава МИД Литвы подчеркнул, что инициатива Вильнюса не связана с предстоящим председательством страны в Совете ЕС. По его словам, литовские спецслужбы уже установили причастных к ряду диверсионных операций лиц, а суды вынесли обвинительные приговоры.
В настоящее время в Литве также рассматривается уголовное дело в отношении пяти человек, обвиняемых в терроризме. Следствие подозревает, что их деятельность могла координироваться лицами, связанными с российской военной разведкой.
Будрис призвал Германию поддержать инициативу Литвы. По мнению министра, действия России уже выходят за рамки того, что принято называть гибридной войной, и приближаются к порогу применения пятой статьи Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону стран НАТО.
Включение российской военной разведки в европейский список террористических организаций повлечет за собой замораживание ее финансовых активов на территории Евросоюза, запрет на предоставление ей денежных средств и экономических ресурсов, а также усиление сотрудничества правоохранительных и судебных органов европейских стран.
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Кроме того, действующие правила ЕС позволяют вводить ограничения в отношении руководителей террористических организаций и лиц, причастных к финансированию и поддержке их деятельности.