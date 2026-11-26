Включение российской военной разведки в европейский список террористических организаций повлечет за собой замораживание ее финансовых активов на территории Евросоюза, запрет на предоставление ей денежных средств и экономических ресурсов, а также усиление сотрудничества правоохранительных и судебных органов европейских стран.