"Для нас важно не только обеспечить комфортные условия для покупателей, но и позаботиться об удобстве коллег, которые ежедневно следят за тем, чтобы на полках магазинов было все необходимое. Поэтому во время реконструкции особое внимание мы уделили благополучию сотрудников, заново оборудовав комнату отдыха, раздевалки и душевые", - отметила Тиммермане.