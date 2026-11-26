В Латвии обновили еще один магазин Maxima - инвестиции составили 770 тысяч евро
В четверг, 26 ноября, в Рое после масштабной реконструкции вновь открылся магазин Maxima X на улице Селгас, 2. В обновление торговой точки компания Maxima Latvija вложила 770 тысяч евро. В магазине изменили планировку, заменили оборудование и установили кассы самообслуживания.
После реконструкции общая площадь помещений магазина составляет 567 квадратных метров, из которых 381 квадратный метр занимает торговый зал. Остальная площадь отведена под подсобные помещения и зоны общего пользования.
В ходе работ была изменена планировка торгового зала, обновлена внутренняя отделка и модернизировано оборудование. Помимо обычных касс, в магазине установили три кассы самообслуживания. Также переоборудовали зоны приемки и хранения товаров.
Ассортимент магазина насчитывает более 6000 наименований товаров, включая продукты местных производителей, свежие фрукты и овощи, молочную и мясную продукцию, готовые блюда и выпечку, которую производят непосредственно в магазине.
По словам директора торгового департамента Maxima Latvija Арты Эвелины Тиммермане, реконструкцию удалось завершить перед рождественскими и новогодними праздниками. При проведении работ внимание уделили не только торговым помещениям, но и условиям труда сотрудников.
"Для нас важно не только обеспечить комфортные условия для покупателей, но и позаботиться об удобстве коллег, которые ежедневно следят за тем, чтобы на полках магазинов было все необходимое. Поэтому во время реконструкции особое внимание мы уделили благополучию сотрудников, заново оборудовав комнату отдыха, раздевалки и душевые", - отметила Тиммермане.
Всего в магазине работают 16 человек.
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В рамках реконструкции также обновили инженерные системы здания. В торговом зале установили светодиодное освещение, оборудовали новые энергоэффективные холодильные камеры и заменили систему вентиляции. По информации компании, эти изменения должны снизить потребление электроэнергии и улучшить воздухообмен в помещениях.