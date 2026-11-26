Сломалась стиральная машина или холодильник? С 2028 года в Латвии появится новый способ найти мастера
Сломалась стиральная машина, перестал работать холодильник или телефон внезапно отказался включаться? Вскоре жителям Латвии станет проще находить мастеров и сравнивать условия ремонта: Европейский союз (ЕС) создает специальную интернет-платформу, которая объединит информацию о ремонтных услугах в разных странах. Полноценный запуск нового сервиса запланирован на 2028 год.
Европейская комиссия разрабатывает единую онлайн-платформу для поиска специалистов по ремонту бытовой техники и других товаров. Ее создание предусмотрено директивой ЕС 2024/1799, направленной на развитие так называемого права на ремонт.
Идея довольно простая: если сломалась бытовая техника, человеку не придется самостоятельно искать десятки мастерских, обзванивать их и выяснять, кто возьмется за работу. Предполагается, что необходимую информацию можно будет найти в одном месте, сравнить предложения и выбрать подходящий вариант.
Что можно будет найти на новой платформе?
Будущий сервис станет расширением европейского информационного портала Your Europe. Он будет включать национальные разделы, благодаря которым жители смогут искать ремонтные услуги в своей стране, а при необходимости - и за ее пределами.
Поиск предусмотрен не только по названию товара, но и по расположению мастерских, в том числе с использованием карты. Кроме того, пользователям должна быть доступна информация об условиях ремонта, сроках выполнения работ и дополнительных услугах.
Например, можно будет узнать, предлагает ли мастерская временную замену техники, оказывает ли услуги по транспортировке, демонтажу или установке оборудования, а также принимает ли заказы из других стран ЕС. При этом регистрация мастеров на платформе будет добровольной. Это означает, что сервис не обязательно охватит абсолютно все ремонтные мастерские, работающие в Латвии.
Что изменится для жителей Латвии?
Латвия уже начала подготовку к новым правилам. 29 октября 2026 года Сейм принял поправки к Закону о защите прав потребителей, которые вступили в силу 25 ноября.
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В стране с 2023 года уже существует цифровая платформа, объединяющая информацию об услугах в сфере экономики замкнутого цикла, включая отдельные предложения по ремонту. Однако новые правила предусматривают создание более удобного и унифицированного инструмента, соответствующего европейским требованиям. На платформе жители смогут находить информацию о расположении мастерских, стоимости услуг, их доступности и условиях выполнения работ.
За работу латвийского раздела будет отвечать национальный контактный пункт при Центре защиты прав потребителей. А конкретные требования к информации и функциям раздела установит Кабинет министров.
Можно ли будет заранее узнать стоимость ремонта?
Мастерские смогут предоставлять клиентам стандартизированную европейскую информационную форму, в которой будут указаны предлагаемые услуги, предполагаемая стоимость ремонта, сроки выполнения работ и другие важные условия.
Если мастерская выдала такую форму, указанные в ней условия должны сохраняться в течение 30 календарных дней. Это позволит человеку спокойно сравнить несколько предложений, не опасаясь, что цена внезапно изменится уже на следующий день.
Сама форма будет бесплатной. Однако если для определения неисправности потребуется диагностика, мастерская сможет потребовать за нее оплату, заранее предупредив клиента. При этом предоставление такой формы останется добровольным для ремонтных мастерских.
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Ремонт вместо покупки нового товара - и дополнительный год гарантии
Новая платформа станет частью более масштабных изменений европейского законодательства. В частности, производители определенных категорий товаров, включая стиральные машины, холодильники и смартфоны, обязаны обеспечивать возможность их ремонта даже после окончания установленного законом гарантийного периода. Если ремонт технически возможен, его должны проводить в разумные сроки и за разумную плату. При этом важно понимать, что ремонт после окончания гарантии не становится автоматически бесплатным.
Есть и другое изменение, особенно важное для покупателей. Если товар оказался неисправным в течение установленного законом периода ответственности продавца и потребитель выбрал его ремонт вместо замены, этот период продлевается еще на один год. Применить такое продление можно один раз.
В Латвии новое правило не распространяется на договоры купли-продажи, заключенные до 31 июля 2026 года.
Когда заработает единая платформа?
До 31 июля 2027 года Европейская комиссия должна разработать общий интернет-интерфейс, который станет основой новой платформы. После этого государства ЕС смогут обеспечить работу своих национальных разделов и подключение ремонтных мастерских.
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К 1 января 2028 года платформа должна стать полностью работоспособной. Именно эта дата указана в официальном разъяснении законодательства на портале EUR-Lex.
Создание сервиса - часть европейской политики, направленной на сокращение отходов и продление срока службы товаров. По оценкам Совета ЕС, преждевременное выбрасывание товаров, которые еще можно отремонтировать, ежегодно приводит к образованию около 35 миллионов тонн отходов в Евросоюзе.
Для жителей Латвии перемены будут означать прежде всего более простой поиск ремонтных услуг и возможность сравнивать предложения. Ведь иногда неисправную стиральную машину или холодильник отправляют на свалку не потому, что их невозможно починить, а потому, что поиск подходящего мастера оказывается слишком сложным или дорогостоящим.