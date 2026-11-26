Например, можно будет узнать, предлагает ли мастерская временную замену техники, оказывает ли услуги по транспортировке, демонтажу или установке оборудования, а также принимает ли заказы из других стран ЕС. При этом регистрация мастеров на платформе будет добровольной. Это означает, что сервис не обязательно охватит абсолютно все ремонтные мастерские, работающие в Латвии.