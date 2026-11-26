В детском саду под Бауской уволили воспитательницу после ненадлежащего обращения с ребенком
В одном из детских садов Бауского края воспитательница лишилась работы после случая ненадлежащего обращения с ребенком. В самоуправлении также рассказали, какие меры приняли после неоднократных побегов детей из другого детсада.
В этом месяце воспитательница одного из детских садов Вецумниеки лишилась работы после ненадлежащего обращения с ребенком. Об этом в четверг на заседании думы Бауского края сообщил исполнительный директор самоуправления Ивар Романов. По его словам, в начале ноября в группе Zaķēni детского сада был выявлен случай ненадлежащего обращения со стороны педагога. Сначала воспитательницу отстранили от выполнения обязанностей, а позднее уволили.
Сейчас самоуправление ищет способы организовать присмотр за детьми до тех пор, пока не будет найдена новая воспитательница. Романов признал, что эта ситуация выявила и другие проблемы - в отношениях между родителями, а также различия во взглядах на интересы детей и инклюзивное образование.
Комментируя также происшествия в дошкольном учреждении Pasaulīte, откуда в этом году несколько раз уходили оставленные без присмотра дети, Романов сообщил, что подготовлена оценка ситуации, применены дисциплинарные взыскания и предоставлены ответы надзорным учреждениям. Кроме того, в Государственной полиции продолжается ведомственная проверка. Самоуправление сотрудничает с правоохранителями и предоставляет им всю необходимую информацию.
Ранее сообщалось, что после повторных случаев ухода детей с территории бауского детского сада Pasaulīte руководительница учреждения получила выговор. Детским садом руководит Дайна Кадышевска. До сих пор она не комментировала оба происшествия, поручив все общение с журналистами отделу общественных отношений самоуправления.
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