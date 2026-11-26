В этом месяце воспитательница одного из детских садов Вецумниеки лишилась работы после ненадлежащего обращения с ребенком. Об этом в четверг на заседании думы Бауского края сообщил исполнительный директор самоуправления Ивар Романов. По его словам, в начале ноября в группе Zaķēni детского сада был выявлен случай ненадлежащего обращения со стороны педагога. Сначала воспитательницу отстранили от выполнения обязанностей, а позднее уволили.