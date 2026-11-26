"Ормузский пролив находится более чем в 4000 километров от Латвии, однако происходящие там события влияют и на наши цены на газ. Их дальнейшая динамика во многом будет зависеть от ситуации в проливе и от того, насколько холодной окажется зима в Европе. За последний месяц цены несколько снизились по сравнению с октябрьскими максимумами, однако неопределенность на рынке по-прежнему препятствует более стремительному падению цен. Более существенного снижения цен мы ожидаем весной", – заявил исполнительный директор Elenger в Латвии Гинтс Браковскис.