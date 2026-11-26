Эксперт сообщил, когда в Латвии могут снизиться цены на газ
Эстонская компания Elenger сообщила о том, что продолжает поставки природного газа в регион – в финский порт Инко из США прибыла очередная партия сжиженного природного газа. Поставка позволит пополнить запасы природного газа в Инчукалнском подземном газохранилище в Латвии и обеспечить снабжение клиентов в странах Балтии и Финляндии.
"Ормузский пролив находится более чем в 4000 километров от Латвии, однако происходящие там события влияют и на наши цены на газ. Их дальнейшая динамика во многом будет зависеть от ситуации в проливе и от того, насколько холодной окажется зима в Европе. За последний месяц цены несколько снизились по сравнению с октябрьскими максимумами, однако неопределенность на рынке по-прежнему препятствует более стремительному падению цен. Более существенного снижения цен мы ожидаем весной", – заявил исполнительный директор Elenger в Латвии Гинтс Браковскис.
До конца этого года Elenger планирует поставить в регион еще одну партию СПГ, а в начале следующего года – еще две-три партии. В период с ноября по март компания намерена доставить в регион не менее пяти партий сжиженного природного газа. Одно судно доставляет примерно одну тераватт-час (ТВт·ч) природного газа.
Природный газ поступает в страны Балтии и Финляндию через терминал СПГ в Клайпеде в Литве и терминал СПГ в Инко в Финляндии. Газопровод между Литвой и Польшей обеспечивает подключение стран Балтии к единой европейской газотранспортной сети. Elenger закупает природный газ в США и Норвегии.