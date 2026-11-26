Согласно данным Gallup от 17 ноября, 79% жителей Латвии чувствуют себя безопасно, когда в одиночку гуляют в темное время суток в своем городе или районе проживания. В Эстонии этот показатель составляет 80%, а в Литве - 84%. Для сравнения, в Германии так ответили 76% опрошенных, в Польше, Франции и Великобритании - по 71%, в Италии - 67%, а в Греции - 62%.