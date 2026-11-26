Безопаснее, чем Франция, Германия и Испания. Какое место заняла Латвия в новом мировом рейтинге?
Международное издание CEOWORLD Magazine представило рейтинг самых безопасных стран для путешествий в 2027 году, оценив 198 стран и территорий. Латвия вошла в группу государств с очень высоким уровнем безопасности, обогнав многие популярные туристические направления, однако уступила обеим своим балтийским соседкам.
На каком месте оказалась Латвия?
В рейтинге CEOWORLD Magazine, опубликованном 23 ноября, Латвия заняла 30-е место, получив 80,66 балла из 100 возможных. Эстония расположилась на 15-й строчке с 83,95 балла, а Литва - на 26-й с 81,05 балла. Всего в категорию стран с очень высоким уровнем безопасности для путешественников вошли 34 государства, из которых 23 находятся в Европе.
При этом Латвия опередила Канаду (34-е место), Грецию (41-е), Данию (49-е), Нидерланды (51-е), Испанию (63-е), Германию (67-е), Италию (71-е), Швецию (75-е), Великобританию (76-е), США (87-е) и Францию (105-е).
Десять самых безопасных направлений для путешествий в 2027 году
- Сингапур - 89,72 балла;
- Япония - 88,91;
- Исландия - 88,73;
- Словения - 88,63;
- Швейцария - 88,47;
- Чехия - 86,63;
- Финляндия - 86,50;
- Австрия - 86,49;
- Португалия - 86,17;
- Тайвань - 85,44.
Последние пять мест в рейтинге заняли Россия, Йемен, Южный Судан, Афганистан и Гаити.
Читайте продолжение после рекламы
Как оценивалась безопасность стран?
При составлении рейтинга учитывались четыре показателя: официальные рекомендации для путешественников властей США и Канады (35% итоговой оценки), Глобальный индекс миролюбия (30%), индекс безопасности портала Numbeo, отражающий восприятие преступности населением (20%), и статистика умышленных убийств (15%).
Именно поэтому государства с низким уровнем уличной преступности могут занимать сравнительно невысокие позиции из-за геополитической обстановки. Например, Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на один из лучших показателей уличной безопасности, оказались лишь на 83-м месте.
Что иностранные власти говорят о поездках в Латвию?
Согласно действующим рекомендациям Государственного департамента США, Латвия относится к странам с первым, самым низким уровнем предупреждения для путешественников. Американским гражданам рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности. Аналогичные рекомендации своим гражданам дают власти Канады и Австралии.
Любопытно, что результаты нового рейтинга появились всего через несколько дней после публикации другого масштабного международного исследования, посвященного безопасности.
Читайте продолжение после рекламы
Согласно данным Gallup от 17 ноября, 79% жителей Латвии чувствуют себя безопасно, когда в одиночку гуляют в темное время суток в своем городе или районе проживания. В Эстонии этот показатель составляет 80%, а в Литве - 84%. Для сравнения, в Германии так ответили 76% опрошенных, в Польше, Франции и Великобритании - по 71%, в Италии - 67%, а в Греции - 62%.
В среднем по миру безопасно во время одиночных прогулок в темное время суток чувствуют себя 69% людей. Исследование Gallup основано на результатах опросов более 143 тысяч человек в 140 странах и территориях, проведенных в 2025 году.