Энергосистему Латвии ждет масштабная модернизация стоимостью более миллиарда евро
Компания Augstsprieguma tīkls (AST) в ближайшие десять лет планирует инвестировать 1,066 млрд евро в развитие системы передачи электроэнергии, повышение безопасности и устойчивости энергосистемы Латвии. Инвестиции планируется частично финансировать за счет софинансирования Европейского союза, платы за создание новых подключений и доходов от платы за перегрузку электросетей.
Приоритетами плана развития латвийской системы передачи электроэнергии на 2027-2036 годы являются строительство четвертого межгосударственного соединения с Эстонией, усиление соединения с Литвой, в том числе строительство новой линии электропередачи напряжением 330 кВ Броцены - Вардува, создание новых подключений, а также защита критической инфраструктуры и цифровизация системы передачи электроэнергии.
"Учитывая геополитические потрясения и непредсказуемость ситуации в мире, а также тенденции потребления и производства электроэнергии, в ближайшее десятилетие нашим приоритетом станет повышение безопасности и устойчивости энергосистемы Латвии при одновременном обеспечении эффективных и качественных услуг по передаче электроэнергии по максимально низким тарифам. Это подразумевает как строительство новой инфраструктуры и межгосударственных соединений, так и целенаправленное обновление существующих сетей. Общий объем инвестиций превысит миллиард евро", - отметил председатель правления AST Роланд Ирклис.
Новые линии электропередачи и обновление инфраструктуры
Одним из важнейших проектов ближайшего десятилетия, направленных на повышение безопасности и стабильности электроснабжения Латвии, станет строительство четвертого соединения между Латвией и Эстонией. Его запланированная мощность составит 700 МВт, что позволит увеличить пропускную способность электросетей на латвийско-эстонской границе и создать условия для развития рынка электроэнергии.
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В рамках этого проекта также предусмотрено укрепление электросетей напряжением 330 кВ на территории Латвии. Планируется построить новую подстанцию в окрестностях Вентспилса и реконструировать существующие линии электропередачи напряжением 110 кВ на участке от Вентспилса до Броцен, усилив их линией напряжением 330 кВ.
Значительную часть инвестиций направят на обновление существующей инфраструктуры. В ближайшие десять лет планируется реконструировать распределительные устройства 27 подстанций напряжением 110 кВ, а также модернизировать системы релейной защиты и диспетчерского управления.
До 2036 года предусмотрена замена семи автотрансформаторов напряжением 330/110 кВ и 49 трансформаторов напряжением 110 кВ. Это позволит обновить устаревшую инфраструктуру и повысить энергоэффективность AST. Кроме того, за десять лет планируется заменить 643 опоры линий электропередачи напряжением 330 кВ и 2147 опор линий напряжением 110 кВ.
Инвестиции в кибербезопасность и новые подключения
AST продолжит инвестировать в инфраструктуру информационных технологий и кибербезопасность. На эти цели в течение десяти лет предусмотрено 77,59 млн евро, в том числе на обновление системы управления энергосистемой SCADA и развитие инфраструктуры центров обработки данных.
Одновременно продолжается стремительное развитие новых мощностей по производству электроэнергии. По состоянию на 1 ноября 2026 года для подключения новых проектов по производству электроэнергии в рамках постоянных и гибких услуг системы передачи было зарезервировано более 4 ГВт мощности.
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Существенно вырос и спрос на дополнительные мощности со стороны потребителей. К 1 ноября 2026 года общий объем заявок на подключение новых конечных потребителей превысил 3 ГВт. Ситуация в электросетях стремительно меняется, а доступные для потребления мощности быстро сокращаются.
Как инвестиции отразятся на тарифах?
Чтобы снизить влияние масштабных инвестиций на тарифы за передачу электроэнергии, AST продолжает привлекать софинансирование Европейского союза и использовать доходы от платы за перегрузку электросетей.
За последние 12 лет компания привлекла более 410 млн евро софинансирования ЕС, а еще свыше 90 млн евро, полученных от платы за перегрузку электросетей, были направлены на финансирование инвестиционных проектов.
С утвержденным Комиссией по регулированию общественных услуг планом развития латвийской системы передачи электроэнергии на ближайшие десять лет можно ознакомиться на сайте AST.