"Учитывая геополитические потрясения и непредсказуемость ситуации в мире, а также тенденции потребления и производства электроэнергии, в ближайшее десятилетие нашим приоритетом станет повышение безопасности и устойчивости энергосистемы Латвии при одновременном обеспечении эффективных и качественных услуг по передаче электроэнергии по максимально низким тарифам. Это подразумевает как строительство новой инфраструктуры и межгосударственных соединений, так и целенаправленное обновление существующих сетей. Общий объем инвестиций превысит миллиард евро", - отметил председатель правления AST Роланд Ирклис.