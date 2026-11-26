Украинец поджег себя в центре Варшавы: СМИ сообщают о возможных мотивах. ВИДЕО
22-летний гражданин Украины получил тяжелые ожоги после того, как поджег себя в центре Варшавы напротив президентского дворца. По данным польских СМИ, таким образом он мог пытаться привлечь внимание к отношению к украинцам в Польше.
Вечером в среду, 25 ноября, в центре Варшавы 22-летний гражданин Украины попытался покончить с собой, совершив самоподжог возле здания Министерства культуры Польши, расположенного напротив президентского дворца. Об этом сообщили издания Onet и Fakt.
Первыми на происшествие отреагировали сотрудники Государственной службы охраны, которые обеспечивали безопасность правительственных зданий. Они бросились на помощь пострадавшему и вызвали экстренные службы. В спасении молодого человека участвовали также прохожие.
Мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег ее. Пламя удалось потушить с помощью огнетушителя.
Пострадавший получил тяжелые ожоги и был доставлен в больницу. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.
Сенатор от правящей в Польше "Гражданской коалиции" Гжегож Схетына в эфире телеканала TVP Info, ссылаясь на информацию Министерства внутренних дел и администрации, подтвердил, что пострадавший является гражданином Украины. По имеющимся у сенатора сведениям, у молодого человека также была так называемая Карта поляка ("Karta Polaka"), подтверждающая его принадлежность к польскому народу.
Как пишет издание Fakt, пострадавшего зовут Эдуард, он студент из Украины. По одной из версий, его поступок мог быть связан с желанием привлечь внимание общества к отношению к украинцам в Польше.
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"Мы выяснили, что 22-летнего молодого человека зовут Эдуард. Он пришел к зданию министерства и президентскому дворцу с конкретными требованиями. Он хотел, чтобы граждане Украины в Польше имели такие же права, а отношение к ним было таким же, как к полякам. В его рюкзаке находились документы, в которых были изложены эти требования", - сообщает издание.
Однако эта версия пока официально не подтверждена. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и мотивы поступка молодого человека.