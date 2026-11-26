"Мы выяснили, что 22-летнего молодого человека зовут Эдуард. Он пришел к зданию министерства и президентскому дворцу с конкретными требованиями. Он хотел, чтобы граждане Украины в Польше имели такие же права, а отношение к ним было таким же, как к полякам. В его рюкзаке находились документы, в которых были изложены эти требования", - сообщает издание.