Новое покрытие доступно с 26 ноября как физическим, так и юридическим лицам, за исключением автопарков. Оно предусматривает возмещение ущерба, причиненного транспортному средству оружием армии любой страны, в том числе дроном, при условии, что в момент происшествия транспортное средство находилось на территории Латвийской Республики.