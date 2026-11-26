В Латвии стали страховать автомашины от падения дронов. Но есть одно существенное ограничение
Страховая компания BALTA начала продавать полисы КАСКО, которые предусматривают также покрытие ущерба, причиненного транспортному средству на территории Латвии оружием армии любой страны, в том числе военным беспилотником.
Новое покрытие доступно с 26 ноября как физическим, так и юридическим лицам, за исключением автопарков. Оно предусматривает возмещение ущерба, причиненного транспортному средству оружием армии любой страны, в том числе дроном, при условии, что в момент происшествия транспортное средство находилось на территории Латвийской Республики.
Другое важное условие – на момент причинения ущерба в Латвии не должно быть объявлено чрезвычайное или исключительное положение.
Защиту автомобиля от ущерба, причиненного военными дронами и другими видами армейского вооружения, клиенты смогут выбрать в качестве дополнительного страхового покрытия при оформлении новых полисов КАСКО.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что население Латвии все активнее стало страховать свое жилье от военных рисков.