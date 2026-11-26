12-классник Карл хотел помочь животным из приютов, а в итоге с другими ребятами запустил проект на всю Латвию
Еще год назад ученик латвийской школы Карл Зайцев вместе с одноклассниками собирал корм для бездомных животных, а сегодня его инициатива объединяет уже 20 школ, 25 детских садов и более 15 молодых волонтеров. Ребята поставили перед собой амбициозную цель - собрать помощь на 100 000 евро для восьми латвийских приютов. А началось все с поездок к животным и одной бессонной ночи.
Когда школьной акции стало мало
Карл Зайцев учится в 12-м классе. В прошлом году он организовал в своей школе благотворительный сбор для приютов животных. Вместе с одноклассниками и при поддержке компании Nestlé удалось собрать сотни килограммов корма и других необходимых вещей.
Однако за желанием помочь стояло не просто стремление организовать благотворительное мероприятие, а личный опыт. Карл неоднократно бывал в приютах и видел, в каких условиях живут животные и с какими трудностями сталкиваются люди, которые о них заботятся.
"Я много раз бывал в приютах и до сих пор помню, как животные радовались, когда нас видели. Я видел, как тяжело бывает и самим приютам, и животным. Мне всегда было трудно на это смотреть и хотелось хоть чем-то помочь, чтобы у них появился теплый дом и любящая семья", - рассказывает школьник.
Переломным моментом стало минувшее лето, когда Карл отправился на летнюю образовательную программу в Йельском университете в США. Его впечатлило, с каким энтузиазмом окружающие берутся за реализацию собственных идей. Именно тогда он задумался о том, чтобы выйти за пределы своей школы и привлечь к благотворительности людей, с которыми даже не знаком лично.
Проект, придуманный за одну ночь
Идея Care4Paws сложилась в конце июля - начале августа буквально за одну ночь. Карл продумывал не только саму концепцию благотворительной кампании, но и вполне взрослые организационные вопросы: где хранить собранный корм, кто обеспечит доставку, как принимать денежные пожертвования и координировать работу нескольких десятков образовательных учреждений.
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В основу проекта легла необычная для школьной благотворительности модель, которую сам Карл первоначально называл "франшизой". Каждая школа получает необходимые материалы, плакаты, коробки и идеи для мероприятий, но самостоятельно решает, в каком формате организовать сбор. На следующее утро Карл записал весь план, начал составлять список приютов и искать потенциальных партнеров.
Как к одному школьнику присоединились другие
Постепенно вокруг инициативы начала формироваться команда. К проекту присоединился Михаил Токин, который взял на себя работу со школами. Именно он предложил расширить кампанию за счет детских садов и организовать конкурс рисунков, посвященных животным. Детские работы публикуются на сайте проекта, где за них можно проголосовать.
Александр Белокопытов занялся общением с партнерами. Другие участники приходили через друзей и знакомых. Сегодня в команде Care4Paws уже более 15 молодых волонтеров.
Не все шло по первоначальному плану. Некоторые договоренности с партнерами срывались в последний момент, а объем подготовительной работы оказался гораздо больше, чем предполагали школьники. Изначально кампанию рассчитывали запустить в октябре, однако старт пришлось перенести на ноябрь.
"Я придумал первоначальную идею и начал работу, а Care4Paws в том виде, в каком он существует сегодня, мы сделали вместе. Ребята предлагали свои идеи, брали на себя целые части проекта и тратили много времени на то, чтобы все заработало. За каждой школой, каждым партнерством и каждой коробкой, которая доехала до ребят, стоит чья-то работа", - говорит Карл.
Кошки против собак
Еще одной особенностью инициативы стало дружеское соревнование между любителями кошек и собак. Участники могут выбрать одну из двух команд, а затем наблюдать на сайте, как меняются результаты по мере поступления пожертвований. По задумке Карла, элемент соревнования должен сделать благотворительность более увлекательной. При этом независимо от того, какая команда окажется впереди, собранные средства пойдут на помощь животным в приютах.
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Масштабы инициативы тем временем давно вышли за пределы школьных стен. К ней присоединились 20 школ и 25 детских садов Латвии, а информационные материалы кампании появились более чем на 150 уличных цифровых экранах.
Цель - 100 000 евро
За первые недели ноября участникам инициативы удалось собрать около 3000 евро. Общая цель кампании значительно выше - помощь на сумму 100 000 евро для восьми официально зарегистрированных приютов Латвии. Речь идет не только о денежных пожертвованиях, но и о корме и других необходимых животным вещах.
Care4Paws работает на волонтерских началах. Организаторы занимаются координацией сборов, взаимодействием с образовательными учреждениями и передачей помощи приютам.
Однако сам Карл надеется, что начатая им история не ограничится одной благотворительной кампанией. Он хочет, чтобы инициатива стала ежегодной, а люди, задумывающиеся о появлении в семье кошки или собаки, чаще обращали внимание на животных из приютов.
"Мы все вложили в Care4Paws много души, и хочется, чтобы у новых ребят тоже была возможность сделать здесь что-то свое", - говорит двенадцатиклассник.
Как можно помочь животным
Присоединиться к благотворительной инициативе может любой желающий. На сайте care4paws.lv можно выбрать команду кошек или собак и сделать пожертвование. По словам организаторов, даже два евро могут обеспечить животное кормом на целый день.
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На сайте также можно проголосовать за рисунки воспитанников детских садов. Школы и компании, желающие организовать собственный благотворительный сбор, могут зарегистрироваться для участия в кампании.
Команда Care4Paws открыта и для новых волонтеров. При этом наличие опыта не обязательно - организаторы готовы принять ребят, которые хотят предложить собственные идеи или попробовать себя в организации благотворительных мероприятий.