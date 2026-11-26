"Я много раз бывал в приютах и до сих пор помню, как животные радовались, когда нас видели. Я видел, как тяжело бывает и самим приютам, и животным. Мне всегда было трудно на это смотреть и хотелось хоть чем-то помочь, чтобы у них появился теплый дом и любящая семья", - рассказывает школьник.