Депутат Сейма за колбаской и солянкой объясняет, почему следует предоставить гарантии airBaltic
Пока Сейм решает судьбу государственной гарантии для airBaltic на 175 миллионов евро, депутат Петерис Димантс записал видео с объяснением своей позиции. В кадре оказались не только политические аргументы, но и щедро накрытый стол.
Депутат Сейма Петерис Димантс, избранный от "Объединенного списка" (AS), опубликовал в интернете полутораминутное видео, в котором объяснил, как собирается голосовать по вопросу государственной гарантии для airBaltic.
"Можно ли покупать билеты airBaltic, планируя свой отпуск?" - с такого вопроса начинает обращение Димантс. Перед ним на столе стоит большая тарелка солянки с внушительной порцией сметаны, лежат кусок сливочного масла, щедро нарезанная колбаса и кисло-сладкий хлеб. Кому-то, возможно, придется пересмотреть видео несколько раз, чтобы наконец сосредоточиться на болезненном вопросе спасения авиакомпании, а не на впечатляющем и аппетитном наборе фермерских продуктов.
Димантс заявляет, что поддержит предоставление государственной гарантии в Сейме, поскольку считает это "очень правильным" решением. При этом депутат признает, что ситуация уже зашла слишком далеко и хороших решений не осталось. "Все уже натворили дел, и здесь не будет хороших решений - будет плохое или очень плохое", - говорит он.
По мнению Димантса, отказ от гарантии приведет к еще большим убыткам, поскольку компания продолжает процессы стабилизации, которые проходят за пределами Латвии.
В то же время депутат считает, что государству не следует заниматься таким сложным бизнесом. Однако, по его мнению, Латвии необходимо остаться миноритарным акционером airBaltic, поскольку это позволит влиять на происходящие в компании процессы.
Если сегодня Сейм проголосует за предоставление гарантии, билеты airBaltic можно будет спокойно покупать, обещает депутат.
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Сейм сегодня решит вопрос о гарантии
Сегодня депутаты Сейма рассмотрят вопрос о предоставлении государственной гарантии на сумму до 175 миллионов евро национальной авиакомпании airBaltic. Она необходима для получения второй части финансирования в рамках процедуры реструктуризации Chapter 11, которая проходит в США.
Разрешение на предоставление гарантии оформлено в виде поправок к закону о мерах финансовой стабилизации airBaltic. Они предусматривают, что государство сможет выступить гарантом. В законопроект также добавлена статья, согласно которой государство предоставляет гарантию на 175 миллионов евро.
Рассмотрение поправок запланировано в срочном порядке. Это необходимо, чтобы до середины декабря успеть подписать гарантию, подать требуемые документы в американский суд, а также дать суду время рассмотреть их и принять решение. За срочное рассмотрение проголосовали семь депутатов, двое выступили против, еще один воздержался.