Димантс заявляет, что поддержит предоставление государственной гарантии в Сейме, поскольку считает это "очень правильным" решением. При этом депутат признает, что ситуация уже зашла слишком далеко и хороших решений не осталось. "Все уже натворили дел, и здесь не будет хороших решений - будет плохое или очень плохое", - говорит он.