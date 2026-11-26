В Риге появился первый круглосуточный терминал для обмена валюты
Компания Money Express объявила о новом этапе развития инновационного проекта ATM All-in-One в Латвии. На Рижском международном автовокзале начал работать терминал самообслуживания, позволяющий обменивать иностранную валюту на евро круглосуточно, семь дней в неделю. По информации компании, на данный момент это единственное место в Риге, где услуги обмена валюты доступны 24 часа в сутки.
Терминал ATM All-in-One расположен непосредственно рядом с выходом B Рижского международного автовокзала - одного из крупнейших транспортных узлов столицы, который ежедневно обслуживает как местных жителей, так и иностранных гостей.
Главным критерием при выборе места установки терминала стала возможность обеспечить его круглосуточную доступность. Теперь жители и гости столицы могут обменивать валюту в любое удобное для них время, в том числе ночью, в выходные и праздничные дни, независимо от графика работы традиционных пунктов обмена валюты.
ATM All-in-One - первый и единственный в Латвии терминал самообслуживания такого типа, который предоставляет клиентам:
- возможность обменивать валюту круглосуточно;
- возможность обменивать 15 различных иностранных валют на евро;
- прозрачные условия сделки - размер комиссии и сумма к получению отображаются до подтверждения операции;
- возможность самостоятельно проводить операции без участия кассира.
После успешного тестирования терминала в центре обслуживания клиентов Money Express, расположенном в торговом центре Maxima XXX на улице Слокас, компания приступила к следующему этапу реализации проекта - установке терминалов в общественных местах без открытия традиционных филиалов. Следующее устройство самообслуживания планируется разместить в главном вестибюле Рижского центрального железнодорожного вокзала.
Новый формат обслуживания позволяет не только повысить доступность финансовых услуг для населения, но и сократить расходы компании на содержание традиционных центров обслуживания клиентов, охрану и персонал.
Читайте продолжение после рекламы
Проект ATM All-in-One является важным шагом на пути к полностью автоматизированным финансовым услугам, доступным клиентам круглосуточно.
В будущем функционал терминалов планируется расширить, предоставив клиентам возможность вносить наличные на счет и снимать их, отправлять и получать международные денежные переводы, а также самостоятельно пользоваться различными финансовыми услугами без посещения филиалов.
Развитие проекта в Латвии и Европе
В рамках своей стратегии развития Money Express постепенно объединяет различные финансовые услуги в одном устройстве, делая их более доступными и удобными для клиентов, независимо от графика работы традиционных центров обслуживания.
Аналогичные терминалы уже успешно работают в Эстонии. Два из них установлены в Нарве - в торговых центрах Fama (улица Фама, 10) и Astri Keskus (Таллинское шоссе, 41), а третий работает в Тарту, в торговом центре Tartu Kaubamaja (улица Рийа, 1).
В ближайшее время компания планирует получить новую партию терминалов ATM All-in-One. Устройства предполагается разместить в наиболее популярных торговых центрах Риги и других городов Латвии.
Читайте продолжение после рекламы
Цель проекта - установить новый стандарт доступности финансовых услуг, предоставив клиентам возможность совершать необходимые операции в любое время суток, независимо от их местонахождения и графика работы банков или других финансовых учреждений.