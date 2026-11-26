Главным критерием при выборе места установки терминала стала возможность обеспечить его круглосуточную доступность. Теперь жители и гости столицы могут обменивать валюту в любое удобное для них время, в том числе ночью, в выходные и праздничные дни, независимо от графика работы традиционных пунктов обмена валюты.