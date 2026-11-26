За десять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших сократилось с 97 до 85, тяжелораненых – с 286 до 216, а пострадавших – с 3001 до 2756. Особенно существенно сократилось число погибших среди уязвимых участников дорожного движения – с 53 до 33. Вместе с тем 12 человек погибли в ДТП, в которых хотя бы один водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это на одного погибшего больше, чем в прошлом году.