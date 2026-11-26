Минсообщения ЛР обратилось с заявлением к автоводителям в связи с ситуацией на дорогах
Несмотря на то что ситуация в целом улучшается, за десять месяцев этого года в ДТП погибли уже 85 человек, еще 216 получили тяжелые травмы. Об этом заявило Министерство сообщения.
«Призываем водителей установить зимние шины и адаптировать свои привычки вождения к зимним условиям, заботясь о собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения. О своей безопасности должны позаботиться также пешеходы и другие уязвимые участники дорожного движения. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости особенно важно быть заметными – использовать светоотражающие элементы на одежде или светоотражатели», – подчеркивает директор департамента автомобильного движения Министерства сообщения Янис Калниньш.
С 1 декабря - зимние шины
Изменение погодных условий зимой существенно влияет на сцепление шин с дорожным покрытием, особенно при резких перепадах температуры, осадках и заморозках. При приближении температуры воздуха к +4 °C и ее дальнейшем снижении водителям рекомендуется оценить соответствие летних шин фактическим условиям движения и своевременно заменить их на зимние, не дожидаясь начала периода обязательного использования зимних шин.
С 1 декабря по 1 марта все легковые и грузовые автомобили полной массой до 3,5 тонны в обязательном порядке должны быть оснащены зимними шинами. Однако с учетом погодных условий рекомендуется установить зимние шины еще до наступления обязательного срока. Минимальная глубина протектора зимних шин должна составлять не менее 4 миллиметров. Необходимо выбирать шины с маркировкой 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake – символ горы с тремя вершинами и снежинкой). Эта маркировка означает, что шина прошла испытания и соответствует стандартам ЕС по эксплуатационным характеристикам в сложных зимних условиях. Шины с таким символом подходят для езды по снегу, льду и при низких температурах.
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Обледенение дорог и мостов
Особую осторожность необходимо соблюдать на мостах, путепроводах и участках дорог с повышенной влажностью, поскольку в этих местах обледенение может образовываться раньше, чем на остальной проезжей части. Водителям рекомендуется соблюдать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров и учитывать, что даже при положительной температуре воздуха сцепление с дорожным покрытием на отдельных участках может существенно ухудшаться.
При переменчивых погодных условиях состояние дорожного покрытия может резко меняться даже несколько раз в течение суток. При колебаниях температуры около нуля дороги могут обледеневать быстро и неравномерно, причем снежный покров и лед могут образовываться повторно даже после проведения работ по зимнему содержанию дорог.
Ситуация улучшилась
Янис Калниньш подчеркивает, что в этом году ситуация с безопасностью дорожного движения в целом улучшилась практически по всем основным показателям: сократилось число погибших, тяжелораненых и пострадавших, а также существенно повысилась безопасность уязвимых участников дорожного движения, особенно пешеходов. Вместе с тем произошедшие ДТП показывают, что безопасность дорожного движения зависит не только от дорожной инфраструктуры и контроля, но и от ответственного поведения каждого участника движения, в том числе водителей и пешеходов.
За десять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших сократилось с 97 до 85, тяжелораненых – с 286 до 216, а пострадавших – с 3001 до 2756. Особенно существенно сократилось число погибших среди уязвимых участников дорожного движения – с 53 до 33. Вместе с тем 12 человек погибли в ДТП, в которых хотя бы один водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это на одного погибшего больше, чем в прошлом году.
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