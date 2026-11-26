"На данный момент, я считаю, еще нет такой ситуации, которая требовала бы закрытия контрольно-пропускных пунктов", - заявил Шкарнулис в среду в эфире телеканала LRT. Это заявление прозвучало на фоне намерений Эстонии закрыть пограничные пункты с Россией с начала декабря. Таллин пошел на такой шаг после предотвращения попытки поджога завода по производству беспилотников, к которой, как предполагается, причастна российская военная разведка (ГРУ).