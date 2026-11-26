Эстония закрывает границу с Россией, Латвия сомневается, а что думают в Литве?
Новый глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Донатас Шкарнулис утверждает, что в настоящее время не видит оснований для закрытия пунктов пограничного контроля на границе Литвы с Россией.
Следует уточнить, что, в отличие от Эстонии и Латвии, Литва не граничит с основной территорией Российской Федерацией, а имеет общую границу лишь с анклавом - Калининградской областью.
"На данный момент, я считаю, еще нет такой ситуации, которая требовала бы закрытия контрольно-пропускных пунктов", - заявил Шкарнулис в среду в эфире телеканала LRT. Это заявление прозвучало на фоне намерений Эстонии закрыть пограничные пункты с Россией с начала декабря. Таллин пошел на такой шаг после предотвращения попытки поджога завода по производству беспилотников, к которой, как предполагается, причастна российская военная разведка (ГРУ).
Глава СОГГЛ также подчеркнул, что участку границы Литвы с Калининградской областью должно уделяться повышенное внимание. С октября пограничникам на этом направлении помогают военные, срок их дислокации продлен до конца ноября.
"Провокации возможны в равной степени как на границе с Беларусью, так и с Российской Федерацией - мы понимаем, кто наши соседи. Возможны самые разные ситуации. В обоих случаях мы оцениваем угрозу одинаково", - отметил Шкарнулис.
На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение Эстонии адекватным ответом на планировавшуюся атаку. Он подчеркнул, что не исключает принятия аналогичных мер Литвой, если попытки дестабилизации в регионе продолжатся.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее сообщил, что ГРУ организовало "попытку саботажа" на предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.
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В свою очередь, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс назвал решение Эстонии ошибкой. По его мнению, закрывать границу нецелесообразно, если только этот шаг не будет предпринят всеми тремя странами Балтии одновременно. Вчера премьер-министр Эстонии резко отреагировал на это заявление Кулбергcа.