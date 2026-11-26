Муниципальное предприятие Rīgas satiksme проводит исследование, чтобы подготовить предварительные работы по проекту строительства трамвайной линии в Зиепниеккалнсе. Об этом сообщила представитель компании Байба Барташевичa-Фелдмане. Полученную в ходе исследования информацию используют для подготовки открытой закупочной процедуры и разработки ее условий.