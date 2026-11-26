В Зиепниеккалнсе может появиться новая трамвайная линия
В Риге рассматривают возможность строительства новой трамвайной линии в Зиепниеккалнсе. Она может соединить улицы Телтс и Озолциема, однако сначала предстоит оценить варианты маршрута, риски и необходимые инвестиции.
Муниципальное предприятие Rīgas satiksme проводит исследование, чтобы подготовить предварительные работы по проекту строительства трамвайной линии в Зиепниеккалнсе. Об этом сообщила представитель компании Байба Барташевичa-Фелдмане. Полученную в ходе исследования информацию используют для подготовки открытой закупочной процедуры и разработки ее условий.
Предполагается, что новая линия может соединить улицу Телтс с улицей Озолциема. Ее протяженность составит около 3,1 километра.
Как пояснила представитель Rīgas satiksme, в рамках строительства потребуется проложить трамвайные пути, установить контактную сеть, оборудовать остановки, построить электросети и подстанции. Также может понадобиться создание трамвайного депо и парковок по принципу Park & Ride, позволяющих оставить автомобиль и пересесть на общественный транспорт.
На этапе предварительного исследования оценят возможные варианты расположения маршрута, проанализируют риски реализации проекта и подготовят расчеты необходимых инвестиций.
Цель этой работы - определить наиболее подходящие решения для размещения новой трамвайной линии. Результаты исследования станут основой для дальнейших решений о развитии проекта и возможности его реализации.