Lux Express поддерживает запрет и фактически прощается с маршрутом Рига - Санкт-Петербург
Автобусное сообщение между Ригой и Санкт-Петербургом теряет актуальность для жителей Латвии: билеты покупают всего 100-200 человек в месяц. В компании Lux Express заявили, что фактически считают это направление закрытым.
Билеты на автобусы по маршруту между Ригой и Санкт-Петербургом в среднем покупает пара сотен человек в месяц. Об этом в интервью агентству LETA рассказал член правления компании Lux Express Latvia, занимающейся коммерческими пассажирскими автоперевозками, Алдис Кибенс.
По его словам, жителей Латвии, которые пользуются этим маршрутом, очень мало. "Мы говорим о 100-200 людях в месяц, что является сравнительно незначительным количеством", - отметил Кибенс. Он добавил, что в компании уже считают, что маршрут в Санкт-Петербург закрыт.
В то же время представитель перевозчика подчеркнул, что пока Lux Express продолжает выполнять рейсы до эстонского приграничного города Нарва, а поездки оттуда в Санкт-Петербург обеспечивают партнеры компании.
Возможность приобрести билеты до Санкт-Петербурга сохраняется потому, что Евросоюз решил не распространять санкции на пассажирские перевозки, пояснил Кибенс. Он также положительно оценил решение Латвии запретить регулярные пассажирские автобусные перевозки в Россию и Беларусь. По его мнению, было бы правильно, если бы такой же шаг сделали все страны Балтии.
"Спрос на дальнейшую поездку в Россию незначительный. Кроме того, правительство Эстонии решило, что с декабря прекратит автобусное сообщение и грузовые перевозки из России и в Россию", - сказал представитель Lux Express.