Возможность приобрести билеты до Санкт-Петербурга сохраняется потому, что Евросоюз решил не распространять санкции на пассажирские перевозки, пояснил Кибенс. Он также положительно оценил решение Латвии запретить регулярные пассажирские автобусные перевозки в Россию и Беларусь. По его мнению, было бы правильно, если бы такой же шаг сделали все страны Балтии.