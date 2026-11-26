2027 год может преподнести путешественникам сюрприз: прогнозы цен на авиабилеты в Европе меняются
Несмотря на подорожание авиационного топлива и предупреждения о резком росте стоимости перелетов, в следующем году путешествия по Европе могут... остаться на прежнем уровне или увеличиться совсем немного. Но на дальних направлениях ситуация будет другой.
Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на ежегодное исследование компании American Express Global Business Travel (Amex GBT) "Air Monitor 2027". Авторы исследования прогнозируют, что средняя стоимость билетов экономического класса на перелеты внутри Европы вырастет всего на 0,3-0,4%. Билеты в премиальном экономическом классе могут подорожать на 0,9-1,1%. Для пассажиров бизнес-класса в отдельных случаях перелеты, напротив, могут стать дешевле: прогнозируется снижение цен на 1,5%. Однако менее благоприятный сценарий допускает небольшое подорожание - на 0,3%.
С учетом растущих расходов авиакомпаний этот прогноз значительно умереннее прежних предупреждений представителей отрасли, которые предрекали Европе беспрецедентный рост цен на авиабилеты в следующем году.
Одной из главных причин относительной стабильности тарифов аналитики Amex GBT называют слабый экономический рост в Европе. Он сдерживает авиаперевозчиков и не позволяет им резко повышать цены.
На дальних маршрутах за пределами Европы изменения стоимости будут зависеть от конкретного направления. Так, билеты экономического класса на рейсы в Азию могут подорожать на 0,3-0,4%, а бизнес-класса - на 2,2-2,8%. Путешествия в Северную Америку в экономическом классе могут стать дороже на 0,6-0,8%, тогда как в бизнес-классе ожидается более заметный рост - на 3,4-4,3%. Для билетов экономического класса в Южную Америку аналитики прогнозируют подорожание на 1,8-2,3%, а в Африку - на 0,6-0,8%.
Интересная ситуация складывается с перелетами в Австралию: при благоприятном сценарии билеты экономического класса могут подешеветь на 3,9%. В то же время альтернативный прогноз предусматривает их подорожание на 1%.
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В исследовании разработаны два сценария развития событий. Более благоприятный основан на предположении, что мировая инфляция не превысит прогнозируемые Международным валютным фондом 4,1%. Однако ухудшение экономической ситуации, новый скачок цен на топливо или геополитические изменения могут вынудить авиакомпании повысить как тарифы, так и дополнительные сборы.
Эксперты также напоминают, что окончательная стоимость путешествия зависит не только от цены самого билета. Существенно увеличить расходы пассажиров могут оплата багажа, выбор места и другие дополнительные услуги. Поэтому стабильность средних тарифов еще не означает, что каждый конкретный перелет станет выгоднее. Тем не менее в следующем году путешественникам на европейских направлениях, вероятнее всего, удастся избежать резкого скачка цен.