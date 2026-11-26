На дальних маршрутах за пределами Европы изменения стоимости будут зависеть от конкретного направления. Так, билеты экономического класса на рейсы в Азию могут подорожать на 0,3-0,4%, а бизнес-класса - на 2,2-2,8%. Путешествия в Северную Америку в экономическом классе могут стать дороже на 0,6-0,8%, тогда как в бизнес-классе ожидается более заметный рост - на 3,4-4,3%. Для билетов экономического класса в Южную Америку аналитики прогнозируют подорожание на 1,8-2,3%, а в Африку - на 0,6-0,8%.