Пациентов будут чаще перевозить между больницами: что задумал новый министр здравоохранения
Пациентам в Латвии, возможно, придется привыкать к тому, что лечить их будут не обязательно в ближайшей к дому больнице. Новый министр здравоохранения считает, что больницы нужно загружать рациональнее, а систему скорой помощи - серьезно пересмотреть.
Реформу больниц в Латвии необходимо продолжать, предусмотрев более широкое перемещение пациентов между медицинскими учреждениями. Такое мнение высказал новый министр здравоохранения Нормунд Станевич, делегированный на этот пост "Объединенным списком".
В утреннем интервью телеканалу TV3 политик заявил, что реформа должна привести к созданию двух ведущих больниц в Риге - по одной на каждом берегу Даугавы. При этом необходимо обеспечить достаточную загрузку и региональных больниц.
Пациентов, которых можно лечить в региональных больницах, следует направлять именно туда, даже если в отдельных случаях это будет неудобно или такая больница окажется не ближайшей к их дому, отметил новый министр.
Для совершенствования системы, по его словам, необходимо установить более четкие полномочия для перемещения пациентов между больницами. Кроме того, следует провести "фундаментальный пересмотр" работы скорой помощи, чтобы возле приемных отделений больниц не образовывались очереди.
Станевич подчеркнул, что не хочет устраивать революцию в здравоохранении, а намерен проводить эволюционные изменения. Вместе с тем он заявил, что запланированные преобразования будут настолько существенными, что потребуется "заключить новый социальный договор" между отраслью и пациентами.
Министр считает, что Латвии необходимо стремиться к финансированию здравоохранения на уровне 6% от валового внутреннего продукта. Однако он не особенно верит, что достичь этой цели удастся за четыре года.
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По его мнению, еще более серьезная проблема, чем недостаточное финансирование, - его раздробленность между Министерством здравоохранения, Министерством благосостояния и самоуправлениями. Из-за этого пациентам трудно понять, как получить помощь в каждом конкретном случае.
Отвечая на вопрос о том, дождутся ли медики требуемого повышения зарплат, новый министр не дал конкретного ответа. Вместо этого он заявил, что настало время открыто признать: система здравоохранения в ее нынешнем виде больше не может работать и нуждается в структурных реформах.
Если продолжать финансировать существующую систему по нынешней модели, она будет забирать еще больше денег, которые пойдут на содержание самой системы, а не на помощь пациентам, считает Станевич.
Министр также вновь выделил планы по введению обязательного медицинского страхования. По его словам, эта модель должна помочь решить проблему высоких личных расходов пациентов на медицинские услуги. Согласно предложению Станевича, медицинская система должна гарантировать базовые потребности наиболее уязвимых групп населения. Людям, которые не платят налоги в Латвии, за медицинскую помощь придется дополнительно платить. Кроме того, планируется "объединить маршруты лечения и медицинского ухода".