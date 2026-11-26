Отвечая на вопрос о том, дождутся ли медики требуемого повышения зарплат, новый министр не дал конкретного ответа. Вместо этого он заявил, что настало время открыто признать: система здравоохранения в ее нынешнем виде больше не может работать и нуждается в структурных реформах.